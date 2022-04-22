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В ЛНР приостановили действие комендантского часа на Пасху - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/paskha-1784969832.html
В ЛНР приостановили действие комендантского часа на Пасху
В ЛНР приостановили действие комендантского часа на Пасху - РИА Новости, 22.04.2022
В ЛНР приостановили действие комендантского часа на Пасху
Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 23 апреля до 04:00 24 РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:16
2022-04-22T17:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
лнр
пасха
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля (совпадает с мск), говорится в указе главы республики."Приостановить действие режима комендантского часа, введенного на территории Луганской Народной Республики указом главы Луганской Народной Республики от 28 июля 2016 года № 423/01/07/16, с 23:00 23 апреля 2022 до 04:00 24 апреля 2022 года", - говорится в документе.Кроме того, режим комендантского часа приостанавливается на освобожденных от украинских войск территориях ЛНР с 21:00 23 апреля 2022 года до 05:00 24 апреля.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, лнр, пасха
17:16 22.04.2022 (обновлено: 17:26 22.04.2022)
 
В ЛНР приостановили действие комендантского часа на Пасху

Глава ЛНР приостановил действие комендантского часа на Пасху

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкБойцы МВД ЛНР
Бойцы МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 22 апр - РИА Новости. Глава Луганской народной республики Леонид Пасечник приостановил действие режима комендантского часа в связи с празднованием Пасхи с 23:00 23 апреля до 04:00 24 апреля (совпадает с мск), говорится в указе главы республики.
"Приостановить действие режима комендантского часа, введенного на территории Луганской Народной Республики указом главы Луганской Народной Республики от 28 июля 2016 года № 423/01/07/16, с 23:00 23 апреля 2022 до 04:00 24 апреля 2022 года", - говорится в документе.
Кроме того, режим комендантского часа приостанавливается на освобожденных от украинских войск территориях ЛНР с 21:00 23 апреля 2022 года до 05:00 24 апреля.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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