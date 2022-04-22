https://ria.ru/20220422/otvetstvennost-1784832764.html
Эксперт напомнила об ответственности за покупку валюты "с рук"
Эксперт напомнила об ответственности за покупку валюты "с рук" - РИА Новости, 22.04.2022
Эксперт напомнила об ответственности за покупку валюты "с рук"
Временные трудности с покупкой валюты в России могут подтолкнуть некоторых людей к тому, чтобы воспользоваться услугами "черных менял", но такие операции... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T05:27
2022-04-22T05:27
2022-04-22T05:29
россия
экономика
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Временные трудности с покупкой валюты в России могут подтолкнуть некоторых людей к тому, чтобы воспользоваться услугами "черных менял", но такие операции незаконны как для продавца, так и для покупателя, и могут привести к потере средств обеими сторонами сделки, рассказала РИА новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.ЦБ РФ с 18 апреля по 9 сентября 2022 года разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля текущего года. Но в большинстве мест валюта просто отсутствует, и это может подтолкнуть некоторых людей на решение проблемы в традициях "советского" прошлого - то есть на покупку валюты с рук, рассказал эксперт. "Тем более, что реклама подобных услуг появилась в социальных сетях и мессенджерах, площадках объявлений", - пояснила Дайнеко.Эксперт напомнила, что для покупателя такие действия квалифицируются как незаконные операции с валютой. Наказание за это – штраф от 75% до 100% от размера суммы незаконной валютной операции. Кроме того, обращаясь за такой услугой, можно стать участником в цепочке незаконного отмывания и легализации денежных средств. Для продавцов, желающих заработать на курсе валют, риски еще выше – вплоть до уголовной ответственности. При этом они могут попасть в такой сделке на контрольную закупку со стороны правоохранительных органов.Дайнеко также отметила, что приобретение валюты вне банка будет невыгодным из-за большой разницы между ценой покупки и продажи и высокого риска купить фальшивые банкноты. "Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим активно пользуются, поскольку наличие фальшивых купюр – это потенциальное объяснение с правоохранительными органами, которого покупатель не хочет ввиду вероятности обвинений в обороте или хранении фальшивых денег", - сказала она.Не менее опасны и сделки, совершенные через специальные сообщества в интернете и социальных сетях. Эксперт отметила, что такие сделки во многом строятся на доверии участников. "Способ передачи валюты в них чаще всего - "закладкой" или курьером "день в день" и только после зачисления продавцу рублей за покупку. Такие сделки на доверии не только незаконны, но и несут высокий риск остаться не только без приобретенной валюты, но и без денег. Кроме того, есть риск получить испорченные, истлевшие, поврежденные купюры", – сказала Дайнеко.
https://ria.ru/20220315/valyuta-1778198967.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, экономика
05:27 22.04.2022 (обновлено: 05:29 22.04.2022)
Эксперт напомнила об ответственности за покупку валюты "с рук"
Эксперт Дайнеко: ответственность за обмен валюты "с рук" несут продавец и покупатель
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Временные трудности с покупкой валюты в России могут подтолкнуть некоторых людей к тому, чтобы воспользоваться услугами "черных менял", но такие операции незаконны как для продавца, так и для покупателя, и могут привести к потере средств обеими сторонами сделки, рассказала РИА новости эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко.
ЦБ
РФ с 18 апреля по 9 сентября 2022 года разрешил банкам продавать гражданам наличную валюту, но только ту, которая поступила в кассы банков начиная с 9 апреля текущего года. Но в большинстве мест валюта просто отсутствует, и это может подтолкнуть некоторых людей на решение проблемы в традициях "советского" прошлого - то есть на покупку валюты с рук, рассказал эксперт. "Тем более, что реклама подобных услуг появилась в социальных сетях и мессенджерах, площадках объявлений", - пояснила Дайнеко.
"Хотелось бы предостеречь от подобных операций, поскольку можно остаться не только без валюты, но и без рублей. Продажа и покупка валюты частными лицами с рук – вне закона как для продавца, так и для покупателя", - заявила она.
Эксперт напомнила, что для покупателя такие действия квалифицируются как незаконные операции с валютой. Наказание за это – штраф от 75% до 100% от размера суммы незаконной валютной операции. Кроме того, обращаясь за такой услугой, можно стать участником в цепочке незаконного отмывания и легализации денежных средств. Для продавцов, желающих заработать на курсе валют, риски еще выше – вплоть до уголовной ответственности. При этом они могут попасть в такой сделке на контрольную закупку со стороны правоохранительных органов.
Дайнеко также отметила, что приобретение валюты вне банка будет невыгодным из-за большой разницы между ценой покупки и продажи и высокого риска купить фальшивые банкноты. "Вне банковских стен гарантировать подлинность купюр невозможно, затруднительно их отнести и в банк для проверки. Мошенники этим активно пользуются, поскольку наличие фальшивых купюр – это потенциальное объяснение с правоохранительными органами, которого покупатель не хочет ввиду вероятности обвинений в обороте или хранении фальшивых денег", - сказала она.
Не менее опасны и сделки, совершенные через специальные сообщества в интернете и социальных сетях. Эксперт отметила, что такие сделки во многом строятся на доверии участников. "Способ передачи валюты в них чаще всего - "закладкой" или курьером "день в день" и только после зачисления продавцу рублей за покупку. Такие сделки на доверии не только незаконны, но и несут высокий риск остаться не только без приобретенной валюты, но и без денег. Кроме того, есть риск получить испорченные, истлевшие, поврежденные купюры", – сказала Дайнеко.