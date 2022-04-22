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СМИ: отставной генерал поможет США координировать поставки оружия Украине - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/oruzhie-1784852182.html
СМИ: отставной генерал поможет США координировать поставки оружия Украине
СМИ: отставной генерал поможет США координировать поставки оружия Украине - РИА Новости, 22.04.2022
СМИ: отставной генерал поможет США координировать поставки оружия Украине
Белый дом вызвал отставного генерала Терри Волффа помогать координировать поставки вооружения из США на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:32
2022-04-22T10:32
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
джо байден
сергей лавров
украина
россия
сша
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Белый дом вызвал отставного генерала Терри Волффа помогать координировать поставки вооружения из США на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации американского президента.По данным канала, Волфф недавно присоединился к совету национальной безопасности США, где будет помогать организовывать поставки в роли координатора."Его опыт в качестве заместителя главы (международной - ред.) коалиции по борьбе с ИГИЛ* сможет прекрасно гарантировать, что эта коалиция не сбавит обороты", - приводит CNN слова одного из источников.Сообщается, что администрация Байдена работает над тем, чтобы доставить вооружение на Украину как можно быстрее, так как считает, что сейчас наступил переломный момент в конфликте.Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. Новый пакет американской военной помощи включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.* Террористическая организация, запрещенная в России
https://ria.ru/20220419/ukraina-1784340291.html
https://ria.ru/20220419/oruzhie-1784388122.html
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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша
10:32 22.04.2022
 
СМИ: отставной генерал поможет США координировать поставки оружия Украине

CNN: отставной генерал Волфф поможет Белому дому координировать поставки оружия Украине

© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Белого дома в Вашингтоне, США
Здание Белого дома в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Белого дома в Вашингтоне, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Белый дом вызвал отставного генерала Терри Волффа помогать координировать поставки вооружения из США на Украину, сообщает телеканал CNN со ссылкой на два источника в администрации американского президента.
По данным канала, Волфф недавно присоединился к совету национальной безопасности США, где будет помогать организовывать поставки в роли координатора.
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 16:55Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В Германии снизилось число жителей, поддерживающих поставки оружия Киеву
"Его опыт в качестве заместителя главы (международной - ред.) коалиции по борьбе с ИГИЛ* сможет прекрасно гарантировать, что эта коалиция не сбавит обороты", - приводит CNN слова одного из источников.
Сообщается, что администрация Байдена работает над тем, чтобы доставить вооружение на Украину как можно быстрее, так как считает, что сейчас наступил переломный момент в конфликте.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что США выделят дополнительные 800 миллионов долларов на военную помощь Украине. Новый пакет американской военной помощи включает "десятки" гаубиц и тактические беспилотные летательные аппараты.
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе в США - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 23:03Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
США не могут отследить, куда попадает отправленное Киеву оружие, пишут СМИ
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
* Террористическая организация, запрещенная в России
Украинская военная техника - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 02:56
В Германии призвали не "пересекать черту" при поставках оружия Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреДжо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияСША
 
 
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