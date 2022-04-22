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Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского
Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского - РИА Новости, 22.04.2022
Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского
Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает официальный сайт фестиваля. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T15:40
2022-04-22T15:40
2022-04-22T15:41
джузеппе верди
санкт-галлен (кантон)
украина
в мире
швейцария
культура
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает официальный сайт фестиваля.По словам организаторов, изменения в программе обусловлены последними политическими событиями вокруг Украины."Безответственно играть русскую оперу, хоть ее содержание и имеет отношение к событиям французской истории. Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как этот накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью", - заявили представители фестиваля.Организаторы также отметили, что это решение не представляет собой отказ от русской культуры как таковой, а является лишь нежеланием исполнять произведение русского композитора на открытом воздухе на площадке монастыря Санкт-Галлен."Это решение не является бойкотом русской культуры, а касается только организационного вопроса, связанного с проведением фестиваля на территории подворья монастыря", - отметили организаторы.Исходя из официального пресс-релиза фестиваля, "Орлеанская дева " Чайковского была заменена организаторами на "Жанну д'Арк" Джузеппе Верди."Поскольку организаторы хотят сохранить приверженность теме фестиваля, было принято решение заменить Чайковского произведением Джузеппе Верди "Жанна д'Арк", - сообщили на сайте фестиваля.
https://radiosputnik.ria.ru/20220421/glazunov-1784803848.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
джузеппе верди, санкт-галлен (кантон), украина, в мире, швейцария
15:40 22.04.2022 (обновлено: 15:41 22.04.2022)
Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского
Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского "Орлеанская дева"
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости.
Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает
официальный сайт фестиваля.
По словам организаторов, изменения в программе обусловлены последними политическими событиями вокруг Украины
.
"Безответственно играть русскую оперу, хоть ее содержание и имеет отношение к событиям французской истории. Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как этот накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью", - заявили представители фестиваля.
Организаторы также отметили, что это решение не представляет собой отказ от русской культуры как таковой, а является лишь нежеланием исполнять произведение русского композитора на открытом воздухе на площадке монастыря Санкт-Галлен
.
"Это решение не является бойкотом русской культуры, а касается только организационного вопроса, связанного с проведением фестиваля на территории подворья монастыря", - отметили организаторы.
Исходя из официального пресс-релиза фестиваля, "Орлеанская дева " Чайковского была заменена организаторами на "Жанну д'Арк" Джузеппе Верди
.
"Поскольку организаторы хотят сохранить приверженность теме фестиваля, было принято решение заменить Чайковского произведением Джузеппе Верди "Жанна д'Арк", - сообщили на сайте фестиваля.