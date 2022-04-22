https://ria.ru/20220422/opera-1784938333.html

Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского

Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского - РИА Новости, 22.04.2022

Из программы фестиваля в Швейцарии исключили оперу Чайковского

Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает официальный сайт фестиваля. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T15:40

2022-04-22T15:40

2022-04-22T15:41

джузеппе верди

санкт-галлен (кантон)

украина

в мире

швейцария

культура

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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Фестиваль оперной музыки в швейцарском городе Санкт-Галлене исключил из программы оперу Чайковского "Орлеанская дева", сообщает официальный сайт фестиваля.По словам организаторов, изменения в программе обусловлены последними политическими событиями вокруг Украины."Безответственно играть русскую оперу, хоть ее содержание и имеет отношение к событиям французской истории. Мы не можем позволить себе организовывать постановку произведения русского композитора на открытой площадке, так как этот накладывает на нас дополнительную ответственность перед публикой и общественностью", - заявили представители фестиваля.Организаторы также отметили, что это решение не представляет собой отказ от русской культуры как таковой, а является лишь нежеланием исполнять произведение русского композитора на открытом воздухе на площадке монастыря Санкт-Галлен."Это решение не является бойкотом русской культуры, а касается только организационного вопроса, связанного с проведением фестиваля на территории подворья монастыря", - отметили организаторы.Исходя из официального пресс-релиза фестиваля, "Орлеанская дева " Чайковского была заменена организаторами на "Жанну д'Арк" Джузеппе Верди."Поскольку организаторы хотят сохранить приверженность теме фестиваля, было принято решение заменить Чайковского произведением Джузеппе Верди "Жанна д'Арк", - сообщили на сайте фестиваля.

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/glazunov-1784803848.html

санкт-галлен (кантон)

украина

швейцария

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

джузеппе верди, санкт-галлен (кантон), украина, в мире, швейцария