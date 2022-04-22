https://ria.ru/20220422/oon-1785004563.html

В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина

В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина - РИА Новости, 22.04.2022

В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина

Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Москву 26 апреля, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит с российской РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:51

2022-04-22T19:51

2022-04-22T19:51

в мире

россия

украина

оон

антониу гутерреш

владимир путин

сергей лавров

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ООН, 22 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Москву 26 апреля, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит с российской стороной шаги для срочного установления мира на Украине, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко."Как он заявил в своих письмах обоим президентам (РФ и Украины), он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы срочно установить на Украине мир", - добавила она.По ее словам, Гутерреш хочет обсудить с руководством (РФ и Украины) "то, какие шаги могут быть предприняты, чтобы прекратить боевые действия, чтобы оказать людям помощь и позволить всем желающим покинуть (зоны боевых действий)".Как указала Канэко, в офисе Гутерреша все еще работают над подготовкой его поездки в Киев.Ранее в ООН заявили, что Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве соответственно для обсуждения ситуации на Украине.

https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html

https://ria.ru/20220403/oon-1781573992.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, украина, оон, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)