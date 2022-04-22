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В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина - РИА Новости, 22.04.2022
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В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина
В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина - РИА Новости, 22.04.2022
В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина
Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Москву 26 апреля, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит с российской РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:51
2022-04-22T19:51
в мире
россия
украина
оон
антониу гутерреш
владимир путин
сергей лавров
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Москву 26 апреля, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит с российской стороной шаги для срочного установления мира на Украине, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко."Как он заявил в своих письмах обоим президентам (РФ и Украины), он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы срочно установить на Украине мир", - добавила она.По ее словам, Гутерреш хочет обсудить с руководством (РФ и Украины) "то, какие шаги могут быть предприняты, чтобы прекратить боевые действия, чтобы оказать людям помощь и позволить всем желающим покинуть (зоны боевых действий)".Как указала Канэко, в офисе Гутерреша все еще работают над подготовкой его поездки в Киев.Ранее в ООН заявили, что Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве соответственно для обсуждения ситуации на Украине.
https://ria.ru/20220413/genotsid-1783412944.html
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в мире, россия, украина, оон, антониу гутерреш, владимир путин, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
19:51 22.04.2022
 
В ООН назвали тему переговоров Гутерреша и Путина

Генсек ООН Гутерреш планирует обсудить с Путиным перспективы прекращения боевых действий

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН на территории Дворца мира в Гааге
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш отправится в Москву 26 апреля, встретится с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и президентом РФ Владимиром Путиным, обсудит с российской стороной шаги для срочного установления мира на Украине, заявила на брифинге сотрудница пресс-службы организации Эри Канэко.
"Генсек ООН посетит Москву 26 апреля. Он проведет рабочую встречу и обед с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. Генсек будет принят президентом Владимиром Путиным", - сказала Канэко.
"Как он заявил в своих письмах обоим президентам (РФ и Украины), он надеется поговорить о том, что может быть сделано, чтобы срочно установить на Украине мир", - добавила она.
По ее словам, Гутерреш хочет обсудить с руководством (РФ и Украины) "то, какие шаги могут быть предприняты, чтобы прекратить боевые действия, чтобы оказать людям помощь и позволить всем желающим покинуть (зоны боевых действий)".
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Как указала Канэко, в офисе Гутерреша все еще работают над подготовкой его поездки в Киев.
Ранее в ООН заявили, что Гутерреш попросил лидеров РФ и Украины принять его в Москве и Киеве соответственно для обсуждения ситуации на Украине.
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В миреРоссияУкраинаООНАнтониу ГутеррешВладимир ПутинСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
 
 
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