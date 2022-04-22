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OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян - РИА Новости, 22.04.2022
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OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян
OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян - РИА Новости, 22.04.2022
OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян
Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил действие аккаунтов авторов из РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:20
2022-04-22T13:20
технологии
россия
onlyfans
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил действие аккаунтов авторов из России, сообщает издание Vice со ссылкой на заявление сервиса.Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Прежде всего он известен как популярная площадка в сфере индустрии для взрослых. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру."…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России", - цитирует издание заявление сервиса.
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технологии, россия, onlyfans
13:20 22.04.2022
 
OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

Сервис OnlyFans приостановил действие аккаунтов российских авторов

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкКлавиатура ноутбука
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил действие аккаунтов авторов из России, сообщает издание Vice со ссылкой на заявление сервиса.
Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Прежде всего он известен как популярная площадка в сфере индустрии для взрослых. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру.
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"…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России", - цитирует издание заявление сервиса.
 
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