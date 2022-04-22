https://ria.ru/20220422/onlyfans-1784899596.html

OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян - РИА Новости, 22.04.2022

OnlyFans приостановил действие аккаунтов россиян

Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил действие аккаунтов авторов из РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:20

2022-04-22T13:20

2022-04-22T13:20

технологии

россия

onlyfans

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Популярный сервис OnlyFans, предоставляющий возможность распространять фото- и видеоматериалы через платную подписку, приостановил действие аккаунтов авторов из России, сообщает издание Vice со ссылкой на заявление сервиса.Сервис OnlyFans - служба подписки на контент, чьи создатели могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их публикации. Прежде всего он известен как популярная площадка в сфере индустрии для взрослых. Сервис OnlyFans, созданный в 2016 году, по словам его руководства, выплатил более 5 миллиардов долларов создателям контента по всему миру."…Из-за дальнейшего ужесточения ограничений на платежи из и в Россию OnlyFans не может больше предоставлять свои услуги российским авторам. Поэтому мы принимаем шаги по временной приостановке работы аккаунтов, которые получают платежи в России", - цитирует издание заявление сервиса.

https://ria.ru/20220417/dostup-1784002202.html

россия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, россия, onlyfans