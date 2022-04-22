https://ria.ru/20220422/ogranicheniya-1784995638.html

"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля

"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля - РИА Новости, 22.04.2022

"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля

Кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:57

2022-04-22T18:57

2022-04-22T18:57

экономика

тинькофф. кредитные системы

центральный банк рф (цб рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг, говорится в сообщении банка.ЦБ РФ с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. К ним относятся торговые предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров. В среднем эквайринговые комиссии находились на уровне 1,2-2,2%."В связи с решением ЦБ РФ до 31 августа мы будем начислять меньше кешбэка по некоторым повседневным покупкам. Новые условия начнут действовать с 26 апреля. По другим видам кешбэка ничего не изменится... Кешбэк на покупки из его (ЦБ РФ - ред.) списка будет в два раза ниже, чем раньше. По Tinkoff Black и "Тинькофф Платинум" он составит 0,5% вместо 1% и так далее", - сообщили в банке."Тинькофф банк" начисляет своим клиентам кешбэк как раз из той комиссии, которую банки получают за оплату товаров и услуг картами. "Следовательно, чем ниже комиссия банку, тем меньше кешбэка банк может начислить", - объяснили в кредитной организации. При этом изменения не коснутся программ повышенного кешбэка.

https://ria.ru/20220419/hello-1784223614.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)