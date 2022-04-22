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"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля - РИА Новости, 22.04.2022
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"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля
"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля - РИА Новости, 22.04.2022
"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля
Кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:57
2022-04-22T18:57
экономика
тинькофф. кредитные системы
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг, говорится в сообщении банка.ЦБ РФ с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. К ним относятся торговые предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров. В среднем эквайринговые комиссии находились на уровне 1,2-2,2%."В связи с решением ЦБ РФ до 31 августа мы будем начислять меньше кешбэка по некоторым повседневным покупкам. Новые условия начнут действовать с 26 апреля. По другим видам кешбэка ничего не изменится... Кешбэк на покупки из его (ЦБ РФ - ред.) списка будет в два раза ниже, чем раньше. По Tinkoff Black и "Тинькофф Платинум" он составит 0,5% вместо 1% и так далее", - сообщили в банке."Тинькофф банк" начисляет своим клиентам кешбэк как раз из той комиссии, которую банки получают за оплату товаров и услуг картами. "Следовательно, чем ниже комиссия банку, тем меньше кешбэка банк может начислить", - объяснили в кредитной организации. При этом изменения не коснутся программ повышенного кешбэка.
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экономика, тинькофф. кредитные системы, центральный банк рф (цб рф)
18:57 22.04.2022
 
"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка с 26 апреля

"Тинькофф банк" вдвое снизит размер кешбэка после ограничения ЦБ эквайринговых комиссий

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкСтенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Стенд банка Tinkoff на Петербургском международном экономическом форуме - 2021. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кешбэк, начисляемый "Тинькофф банком" своим клиентам, с 26 апреля снизится вдвое на время действия решения Банка России об ограничении размера эквайринговых комиссий для продавцов социально значимых товаров и услуг, говорится в сообщении банка.
ЦБ РФ с 18 апреля по 31 августа ограничил эквайринговые комиссии уровнем в 1% для продавцов социально значимых товаров и услуг. К ним относятся торговые предприятия, занимающиеся розничной продажей продуктов питания и еды, потребительских товаров и товаров повседневного спроса, топлива, медицинских изделий и лекарств. В список также вошли компании, оказывающие услуги связи, ЖКХ, медицины, образования, культуры, туризма, а также в сфере перевозки пассажиров. В среднем эквайринговые комиссии находились на уровне 1,2-2,2%.
"В связи с решением ЦБ РФ до 31 августа мы будем начислять меньше кешбэка по некоторым повседневным покупкам. Новые условия начнут действовать с 26 апреля. По другим видам кешбэка ничего не изменится... Кешбэк на покупки из его (ЦБ РФ - ред.) списка будет в два раза ниже, чем раньше. По Tinkoff Black и "Тинькофф Платинум" он составит 0,5% вместо 1% и так далее", - сообщили в банке.
"Тинькофф банк" начисляет своим клиентам кешбэк как раз из той комиссии, которую банки получают за оплату товаров и услуг картами. "Следовательно, чем ниже комиссия банку, тем меньше кешбэка банк может начислить", - объяснили в кредитной организации. При этом изменения не коснутся программ повышенного кешбэка.
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