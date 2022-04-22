https://ria.ru/20220422/ochernenie-1785033199.html

Запад пытается замаскировать свои грехи, считает посол в Канаде

Запад пытается замаскировать свои грехи, считает посол в Канаде - РИА Новости, 22.04.2022

Запад пытается замаскировать свои грехи, считает посол в Канаде

Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал линию на очернение России попыткой Запада замаскировать свои грехи и освободиться от чувства вины за собственное темное... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T23:45

2022-04-22T23:45

2022-04-22T23:45

в мире

канада

украина

центральное разведывательное управление (цру)

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772042418_0:0:3010:1693_1920x0_80_0_0_ad92efe3fb9e4ee609633f7110b8e77f.jpg

ВАШИНГТОН, 22 апр – РИА Новости. Посол РФ в Канаде Олег Степанов назвал линию на очернение России попыткой Запада замаскировать свои грехи и освободиться от чувства вины за собственное темное прошлое.Он написал развернутый комментарий в ответ на статью в одной из канадских газет, чей автор обвинил в жестоком обращении с гражданским населением советских солдат в годы Великой Отечественной войны и российские силы в ходе нынешней спецоперации на Украине."Мы понимаем, что на философском уровне очернение России проистекает не просто из стратегических потребностей пропаганды и информационной войны. Оно глубоко укоренилось в самых дальних уголках западной души. Всякий раз обвиняя Россию в совершении военных преступлений, Запад стремится скрыть собственные грехи и освободиться от груза вины за свое темное прошлое. Демонизируя нас, Запад пытается избавиться от стыда, который он чувствует, смотря на собственное отражение в зеркале", - сказал Степанов.Посол пояснил, что имеет в виду, в частности, "тотальный геноцид коренных народов того, что сейчас известно как Соединенные Штаты", или "позорную и кровавую историю колониализма" Британской империи, частью которой была Канада, с миллионами и миллионами погибших, порабощенных и замученных.По словам Степанова, измышлением лжи о Красной армии занималась еще "нацистская пропагандистская машина Геббельса", эстафету у которой приняли американская военная разведка и ЦРУ."Такие измышления стали частью информационно-психологических операций и пропагандистской политики, направленной на дегуманизацию и демонизацию России и русских в разворачивавшейся холодной войне", - написал посол.Он подчеркнул, что в России знают, что подобные обвинения и попытки их перенести на новые реалии – это исторический фейк."Нас больше всего беспокоит то, что подобная война нарративов нацелена на канадскую аудиторию в попытке извратить реальную картину намеренной фальсификацией истории. С другой стороны, мы также знаем, что народ Канады, чьи деды воевали вместе с моими соотечественниками ради освобождения мира от нацизма, вдумчив и... способен отличить правду от лжи", - добавил Степанов."Русский солдат не просто сокрушил нацизм, но, победив, сохранил человечность и гуманизм. Он нашел в себе силу простить непростительные преступления, совершенные Германией и другими странами, которые к ней примкнули, примириться в благородном стремлении не допустить повторения мировых войн", - написал он.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/kanada-1785030851.html

https://ria.ru/20220420/sanktsii-1784563259.html

канада

украина

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, канада, украина, центральное разведывательное управление (цру), донбасс