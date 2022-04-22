https://ria.ru/20220422/obstrel-1785030639.html
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
Украинские войска в 22.30 обстреляли Зайцево (южное), выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T23:01
2022-04-22T23:01
2022-04-22T23:11
обострение ситуации в днр и лнр
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днр
украина
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 22.30 обстреляли Зайцево (южное), выпустив восемь снарядов калибром 122 миллиметра, сообщило представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 22.30 (совпадает с мск) - населенный пункт Кодема - населенный пункт Зайцево (южное), выпущено восемь снарядов калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр, украина, зайцево, донбасс
23:01 22.04.2022 (обновлено: 23:11 22.04.2022)
Украинские войска обстреляли Зайцево в ДНР
В ДНР сообщили, что украинские войска обстреляли Зайцево