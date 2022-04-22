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Украинские войска обстреляли Новоайдар из БМ-30 "Смерч"

Украинские войска обстреляли Новоайдар из БМ-30 "Смерч" - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские войска обстреляли Новоайдар из БМ-30 "Смерч"

Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов из РЗСО БМ-30 "Смерч" по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщили в... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T21:45

2022-04-22T21:45

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ЛУГАНСК, 22 апр — РИА Новости. Украинские войска выпустили в пятницу шесть снарядов из РЗСО БМ-30 "Смерч" по населенному пункту Новоайдар в Луганской Народной Республике, сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:25 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Новодружеск по населенному Новоайдар с применением РСЗО БМ-30 "Смерч" (шесть снарядов)", — заявили в представительстве.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести демилитаризацию и денацификацию Украины, предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и на 25 марта выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/bezhentsy-1785001098.html

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в мире, украина, новоайдар, лнр