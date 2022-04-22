https://ria.ru/20220422/obstrel-1784987223.html

Украинские войска за четыре часа обстреляли Горловку и Широкую Балку

Украинские войска за четыре часа обстреляли Горловку и Широкую Балку - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские войска за четыре часа обстреляли Горловку и Широкую Балку

Украинские войска за четыре часа трижды обстреляли Горловку, а также населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив пять гранат из АГС, РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:17

2022-04-22T18:17

2022-04-22T18:17

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

горловка

донецкая народная республика

донбасс

сцкк

стирол

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска за четыре часа трижды обстреляли Горловку, а также населенный пункт Широкая Балка в Донецкой народной республике, выпустив пять гранат из АГС, четыре мины калибром 82 миллиметра, три гранаты из РПГ, применялось также стрелковое оружие, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).По данным ведомства, опубликованным в Telegram-канале, обстрелы с применением гранатометов, минометов и стрелкового оружия были зафиксированы в 11.05, 14.05 и 15.04 (совпадает с мск). При обстреле Горловки в 14.05 и 15.04 было выпущено четыре мины калибром 82 миллиметра и три гранаты из РПГ. Широкую Балку украинские войска в 11.05 обстреливали из АГС, выпустив по населенному пункту пять гранат.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о трех фактах обстрела Горловки с применением снарядов калибром 122 миллиметра и мин калибром 120 миллиметров.Населенный пункт Горловка с 2014 года находится под контролем Донецкой народной республики, расположен в 50 километрах севернее Донецка. На территории города находятся угледобывающие предприятия и химический концерн "Стирол". Самыми часто обстреливаемыми районами Горловки на данный момент являются расположенные на окраинах города поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7". До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/gorlovka-1784913246.html

https://ria.ru/20220415/obstrel-1783741165.html

горловка

донецкая народная республика

донбасс

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в мире, горловка, донецкая народная республика, донбасс, сцкк, стирол