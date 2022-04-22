https://ria.ru/20220422/obstrel-1784896748.html

Жительница Белгородской области рассказала об обстреле

Жительница Белгородской области рассказала об обстреле - РИА Новости, 22.04.2022

Жительница Белгородской области рассказала об обстреле

Пострадавшая при обстреле села Головчино в Белгородской области рассказала РИА Новости о случившемся: "все бахало, взрывалось", осколками ее ранило в плечо, но... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:08

2022-04-22T13:08

2022-04-22T13:08

происшествия

вячеслав гладков

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ГРАЙВОРОН (Белгородская область), 22 апр - РИА Новости. Пострадавшая при обстреле села Головчино в Белгородской области рассказала РИА Новости о случившемся: "все бахало, взрывалось", осколками ее ранило в плечо, но все относительно обошлось, ранение не тяжелое.Обстрел села недалеко от границы России и Украины в Белгородской области начался во вторник рано утром - женщина по имени Елена проснулась от звуков взрывов."Мы все спали и услышали эти звуки, хлопки. Муж сказал: быстро спускаемся вниз, с кровати я встала, начала выходить, и с окна посыпались эти металлические штуки", - сказала она.Ранило ее в руку, чуть выше локтя. После женщина спустилась и уже в ванной увидела, что ее ночная сорочка в крови. Муж перетянул ее тельняшкой и отвез на машине в больницу. Звуки, по ее словам, были сильными и громкими, "а главное – страшными"."Стекла, все летело, все бахало, взрывалось", - добавила она.Машина, на которой муж отвез ее в больницу, была вся в следах от осколков - и бензобак, и колеса, и стекла.В больнице Елену навестил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, привез ей фрукты и пожелал скорейшего выздоровления, а также заверил, что все повреждения домов отремонтируют местные власти за свой счет.Дом и участок пострадали, по ее словам, сильно - и стекла, и стены, и забор."У нас стоял мангал из железа, он был пробит насквозь. С такой силой летели эти металлические штуки", - поделилась она. Ее муж и дочка, ей 12 лет, не пострадали - отделались испугом.Женщина также рассказала, что не собирается уезжать из своего родного дома и региона: "У меня такого желания нет, никуда я уезжать не буду, у меня два сына-военнослужащих. Мы будем здесь до конца".Корреспондент РИА Новости также поговорил с заведующим хирургическим отделением - по его словам, с женщиной все будет в порядке: "Поступила 19-го числа, после обстрела, она получила осколочное слепое ранение левой верхней конечности. Осколки мы убрали, уход ранки сделали, сейчас она получает перевязки, получает лечение нейропатии. Состояние стабильное, удовлетворительное".Врач добавил, что на будущей жизни женщины, вероятно, ранение не отразится, все восстановится: "Прогноз у нее благоприятный".

https://radiosputnik.ria.ru/20220421/banner-1784751360.html

https://ria.ru/20220412/belgorod-1783115252.html

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Варвара Скокшина

происшествия, вячеслав гладков, белгородская область, россия, украина