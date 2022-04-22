11:14 22.04.2022 (обновлено: 11:32 22.04.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк снарядами калибра 120 миллиметров
© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкЖилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела
Жилой дом в Донецке, пострадавший в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска выпустили восемь снарядов калибром 120 миллиметра по Донецку в результате двух обстрелов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По информации ведомства, опубликованной в Telegram-канале, обстрелы были зафиксированы в 11.05 и 11.07 (совпадает с мск), по Донецку было выпущено в общей сложности восемь снарядов калибром 120 миллиметров.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.