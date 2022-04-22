00:52 22.04.2022 (обновлено: 00:55 22.04.2022)
Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Посол Антонов назвал приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ ошибкой
Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).
"Мы считаем серьезной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры – объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно", - говорится в комментарии посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
"Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии.
"Понимаем, что на наших латиноамериканских партнеров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов.
"Мы с недоумением наблюдаем усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности. Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке", - заявил посол.
Он подчеркнул, что Россия открыта к продолжению сотрудничества с ОАГ.