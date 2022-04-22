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Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 22.04.2022
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Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 22.04.2022
Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T00:52
2022-04-22T00:55
в мире
россия
сша
организация американских государств
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).Как говорится в комментарии, "все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ"."Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии."Понимаем, что на наших латиноамериканских партнеров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов."Мы с недоумением наблюдаем усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности. Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке", - заявил посол.Он подчеркнул, что Россия открыта к продолжению сотрудничества с ОАГ.
https://ria.ru/20220418/posol-1784085684.html
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в мире, россия, сша, организация американских государств
00:52 22.04.2022 (обновлено: 00:55 22.04.2022)
 
Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Посол Антонов назвал приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ ошибкой

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПосол РФ в США Анатолий Антонов
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посол РФ в США Анатолий Антонов. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).
"Мы считаем серьезной ошибкой принятие сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры – объединять государства в решении насущных проблем, которых в регионе более чем достаточно", - говорится в комментарии посла, опубликованном в Telegram-канале дипмиссии.
Как говорится в комментарии, "все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ".
"Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии.
"Понимаем, что на наших латиноамериканских партнеров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов.
"Мы с недоумением наблюдаем усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности. Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке", - заявил посол.
Он подчеркнул, что Россия открыта к продолжению сотрудничества с ОАГ.
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 13:24
Посол в Вашингтоне заявил, что конгрессмены отказываются встречаться с ним
 
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