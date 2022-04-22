https://ria.ru/20220422/oag-1784822594.html

Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ - РИА Новости, 22.04.2022

Посол в США осудил приостановку статуса России в качестве наблюдателя в ОАГ

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T00:52

2022-04-22T00:52

2022-04-22T00:55

в мире

россия

сша

организация американских государств

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ВАШИНГТОН, 22 апр - РИА Новости. Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал серьезной ошибкой решение о приостановлении статуса России как постоянного наблюдателя при Организации американских государств (ОАГ).Как говорится в комментарии, "все силы и возможности Россия отдавала достижению целей ОАГ"."Сегодня ОАГ стала слабее. Оттолкнула от себя надежного друга. В этой ситуации проиграли практически все страны ОАГ, за некоторым исключением", - говорится в комментарии."Понимаем, что на наших латиноамериканских партнеров оказывается беспрецедентное давление со стороны США и их сателлитов. Это – часть целенаправленной кампании по изоляции России на международных площадках. Нас наказывают за то, что мы твердо отстаиваем свои законные национальные интересы и отказываемся подчиняться чужой воле", - заявил Антонов."Мы с недоумением наблюдаем усилия по внедрению в повестку ОАГ абсолютно далекой ей темы евробезопасности. Возмущены включением в резолюцию бездоказательных обвинений против нас в нарушении международного права. Документ ссылается на репортажи СМИ, их извращенную трактовку событий на Украине. Сожалеем, что в основе беспрецедентного для ОАГ решения по пересмотру статуса наблюдателя оказались лживые факты, с которыми многие из делегаций знакомы лишь понаслышке", - заявил посол.Он подчеркнул, что Россия открыта к продолжению сотрудничества с ОАГ.

https://ria.ru/20220418/posol-1784085684.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, сша, организация американских государств