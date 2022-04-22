https://ria.ru/20220422/neft-1784879544.html
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России - РИА Новости, 22.04.2022
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России
Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:13
2022-04-22T12:13
2022-04-22T12:13
экономика
польша
россия
гданьск
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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.Ранее правительство Польши заявило что страна полностью откажется от российских энергоносителей до конца текущего года."Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально", - сказал Наимский.По его данным в настоящее время НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 миллионов тонн нефти в год, из которых примерно 60% - это нефть, поступающая из России.При этом Наимский уверен, что польские НПЗ, отказавшись от российской нефти, понесут убытки. "Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведет к тому, что цена временно, по крайней мере, вырастет", - сказал он.
https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html
https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, польша, россия, гданьск
Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России
Наимский: Польша намерена расторгнуть заключенные контракты на поставку нефти из России