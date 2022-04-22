https://ria.ru/20220422/neft-1784879544.html

Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России

Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России - РИА Новости, 22.04.2022

Польша намерена расторгнуть контракты на поставку нефти из России

Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:13

2022-04-22T12:13

2022-04-22T12:13

экономика

польша

россия

гданьск

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ВАРШАВА, 22 апр - РИА Новости. Польша намерена расторгнуть ранее заключенные контракты на поставку нефти из России, заявил уполномоченный правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский в эфире радиостанции Wnet.Ранее правительство Польши заявило что страна полностью откажется от российских энергоносителей до конца текущего года."Есть такое намерение расторгнуть нефтяные контракты. Это абсолютно реально", - сказал Наимский.По его данным в настоящее время НПЗ в Гданьске и Плоцке перерабатывают 26-27 миллионов тонн нефти в год, из которых примерно 60% - это нефть, поступающая из России.При этом Наимский уверен, что польские НПЗ, отказавшись от российской нефти, понесут убытки. "Это, конечно, будет дорого, потому что изменение контрактов в ситуации, когда многие другие покупатели будут искать источник нефти, приведет к тому, что цена временно, по крайней мере, вырастет", - сказал он.

https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html

https://ria.ru/20220420/frantsiya-1784602828.html

польша

россия

гданьск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, польша, россия, гданьск