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Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов - РИА Новости, 22.04.2022
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Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов - РИА Новости, 22.04.2022
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов
Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:33
2022-04-22T10:59
экономика
жозеп боррель
россия
польша
франция
евросоюз
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против Москвы, пишет французская газета Le Figaro.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, конкретных предложений по запрету российских энергоресурсов нет. Несмотря на большое количество различных соображений, единства достичь не удается."Евросовет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт (нефти и газа из России. — Прим. ред.). Есть некоторые государства-члены — вы знаете какие, — которые ясно заявили, что они наложат на это вето. В этом случае, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято", — отметил Боррель.Как уточняет СМИ, введение эмбарго поддерживают, в частности, Польша и Франция, а против активно выступают Германия, Австрия и Венгрия. Боррель подчеркнул, что странам Евросоюза в среднесрочной перспективе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это "самый важный этап в создании европейской автономии".Ранее о возможном введении эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти высказался официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. По его мнению, Брюссель готов идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html
https://ria.ru/20220421/embargo-1784636765.html
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экономика, жозеп боррель, россия, польша, франция, евросоюз
10:33 22.04.2022 (обновлено: 10:59 22.04.2022)
 
Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов

Боррель: ряд стран ЕС пригрозили наложить вето на запрет российских нефти и газа

© AP Photo / Brittainy NewmanВерховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© AP Photo / Brittainy Newman
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против Москвы, пишет французская газета Le Figaro.
По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, конкретных предложений по запрету российских энергоресурсов нет. Несмотря на большое количество различных соображений, единства достичь не удается.
Денежные купюры и монеты евро - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
00:46
СМИ: Германия заплатит рекордную сумму России за нефть и газ
"Евросовет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт (нефти и газа из России. — Прим. ред.). Есть некоторые государства-члены — вы знаете какие, — которые ясно заявили, что они наложат на это вето. В этом случае, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято", — отметил Боррель.
Как уточняет СМИ, введение эмбарго поддерживают, в частности, Польша и Франция, а против активно выступают Германия, Австрия и Венгрия. Боррель подчеркнул, что странам Евросоюза в среднесрочной перспективе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это "самый важный этап в создании европейской автономии".
Ранее о возможном введении эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти высказался официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. По его мнению, Брюссель готов идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно.
При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.
Газовое хранилище компании Astora в Редене, Германия - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
Вчера, 09:51
Франция не исключила введения Евросоюзом эмбарго на российский газ
 
ЭкономикаЖозеп БоррельРоссияПольшаФранцияЕвросоюз
 
 
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