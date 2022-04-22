https://ria.ru/20220422/neft-1784852507.html

Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов

Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов - РИА Новости, 22.04.2022

Боррель заявил об отсутствии в ЕС единства по отказу от российских ресурсов

Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:33

2022-04-22T10:59

экономика

жозеп боррель

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польша

франция

евросоюз

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Отсутствие единого мнения среди стран Евросоюза в вопросе эмбарго на поставки российских нефти и газа ставит под сомнение серьезность дальнейших санкций против Москвы, пишет французская газета Le Figaro.По словам главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, конкретных предложений по запрету российских энергоресурсов нет. Несмотря на большое количество различных соображений, единства достичь не удается."Евросовет не давал указаний ввести налог или запрет на импорт (нефти и газа из России. — Прим. ред.). Есть некоторые государства-члены — вы знаете какие, — которые ясно заявили, что они наложат на это вето. В этом случае, нравится нам это или нет, единогласное решение не может быть принято", — отметил Боррель.Как уточняет СМИ, введение эмбарго поддерживают, в частности, Польша и Франция, а против активно выступают Германия, Австрия и Венгрия. Боррель подчеркнул, что странам Евросоюза в среднесрочной перспективе так или иначе придется отказаться от российских энергоносителей, поскольку это "самый важный этап в создании европейской автономии".Ранее о возможном введении эмбарго на поставки в ЕС российских газа и нефти высказался официальный представитель кабмина Франции Габриэль Атталь. По его мнению, Брюссель готов идти настолько далеко в санкциях, насколько это возможно.При этом Европа уже столкнулась с ростом цен на топливо и спровоцированной им продуктовой инфляцией, что вызвало недовольство граждан. Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам марта ускорилась до 7,4 процента.

https://ria.ru/20220422/energoresursy-1784822081.html

https://ria.ru/20220421/embargo-1784636765.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

экономика, жозеп боррель, россия, польша, франция, евросоюз