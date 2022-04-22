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В Совфеде назвали НАТО клубом самоубийц - РИА Новости, 22.04.2022
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В Совфеде назвали НАТО клубом самоубийц
В Совфеде назвали НАТО клубом самоубийц - РИА Новости, 22.04.2022
В Совфеде назвали НАТО клубом самоубийц
Перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям, бедам, бессмысленной гибели в интересах... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T10:51
2022-04-22T10:51
в мире
россия
нато
совет федерации рф
андрей климов
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям, бедам, бессмысленной гибели в интересах правящего класса США, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД страны Эркки Туомиоя заявил журналистам, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели."Уже публично сравнивают забившихся в подземелья "Азовстали" укронацистов и заморских наёмников с нынешним проамериканским Западом. Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя - наглядный пример, во что может превратиться подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО", - отметил Климов."Тем, кто до сих пор стремится в натовский клуб самоубийц (в том числе финнам и шведам), рекомендую внимательно присмотреться к произошедшему в "Азовстали" (только не через кривое зеркало проамериканской Империи лжи)", - добавил сенатор.Политик подчеркнул, что обещанная НАТО "защита от России" базируется на несуществующих угрозах. "Наоборот, ещё в 1917, при Ленине была признана финская независимость. Добрососедские отношения с СССР (ещё при Сталине) позволили финнам с 1945 превратиться из глухой европейской провинции в одно из самых высокоразвитых европейских государств", - отметил Климов.Он напомнил, что похожим образом и Украина при Ленине расширила свои экономические возможности, получила условия для ускоренного развития национального языка и культуры, при Сталине вошла в ООН как отдельное государство. При Хрущеве и Брежневе УССР стала самой мощной и всесторонне развитой советской республикой, а при Ельцине обрела полную независимость и оказалось одним из наиболее перспективных и самым мощным среди новых европейских государств конца 20-го века."Но маниакальное стремление Киева в НАТО, развитие "незалежной" под контролем Вашингтона, милитаризация (с прицелом на войну с РФ) и махровый национализм (на основе пещерной русофобии) довели до нынешнего кризиса с упомянутой преисподней под руинами "Азовстали", - написал законодатель.По мнению Климова, "у членов НАТО и новых желающих попасть в эту американскую мышеловку в 21 веке, увы, схожая перспектива: быть готовыми к любым ограничениям, бедам, а то и к бессмысленной погибели в интересах правящего класса США".
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в мире, россия, нато, совет федерации рф, андрей климов, ситуация в днр и лнр
10:51 22.04.2022
 
В Совфеде назвали НАТО клубом самоубийц

Сенатор Климов предостерег страны, стремящиеся в НАТО, назвав альянс клубом самоубийц

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкСенатор Андрей Климов
Сенатор Андрей Климов - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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Сенатор Андрей Климов . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Перед членами НАТО и новыми кандидатами на вступление в альянс встает перспектива быть готовыми к любым ограничениям, бедам, бессмысленной гибели в интересах правящего класса США, написал в своем Telegram-канале глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
Ранее зампредседателя комитета по иностранным делам финского парламента, бывший глава МИД страны Эркки Туомиоя заявил журналистам, что Финляндия подаст заявку на членство в НАТО в ближайшие недели.
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"Уже публично сравнивают забившихся в подземелья "Азовстали" укронацистов и заморских наёмников с нынешним проамериканским Западом. Они самоизолировались, одичали и озверели, взяли с собой заложников, отказались выходить на свет Божий. Азовстальская преисподняя - наглядный пример, во что может превратиться подконтрольная Вашингтону территория стран НАТО", - отметил Климов.
"Тем, кто до сих пор стремится в натовский клуб самоубийц (в том числе финнам и шведам), рекомендую внимательно присмотреться к произошедшему в "Азовстали" (только не через кривое зеркало проамериканской Империи лжи)", - добавил сенатор.
Политик подчеркнул, что обещанная НАТО "защита от России" базируется на несуществующих угрозах. "Наоборот, ещё в 1917, при Ленине была признана финская независимость. Добрососедские отношения с СССР (ещё при Сталине) позволили финнам с 1945 превратиться из глухой европейской провинции в одно из самых высокоразвитых европейских государств", - отметил Климов.
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Он напомнил, что похожим образом и Украина при Ленине расширила свои экономические возможности, получила условия для ускоренного развития национального языка и культуры, при Сталине вошла в ООН как отдельное государство. При Хрущеве и Брежневе УССР стала самой мощной и всесторонне развитой советской республикой, а при Ельцине обрела полную независимость и оказалось одним из наиболее перспективных и самым мощным среди новых европейских государств конца 20-го века.
"Но маниакальное стремление Киева в НАТО, развитие "незалежной" под контролем Вашингтона, милитаризация (с прицелом на войну с РФ) и махровый национализм (на основе пещерной русофобии) довели до нынешнего кризиса с упомянутой преисподней под руинами "Азовстали", - написал законодатель.
По мнению Климова, "у членов НАТО и новых желающих попасть в эту американскую мышеловку в 21 веке, увы, схожая перспектива: быть готовыми к любым ограничениям, бедам, а то и к бессмысленной погибели в интересах правящего класса США".
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