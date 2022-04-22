https://ria.ru/20220422/most-1784987073.html

Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту

Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту - РИА Новости, 22.04.2022

Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту

Письма об опасности движения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:16

2022-04-22T18:16

2022-04-22T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

крымский мост

политика

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республика крым

ситуация в днр и лнр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Письма об опасности движения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи правительства Крыма."Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту. Эта информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди крымчан", - говорится в сообщении.Письма рассылают якобы на бланке крымского правительства за подписью министра республики Константина Михайлова. В них говорится о большом количестве диверсантов на территории Крыма, которые готовят провокации на объектах критической инфраструктуры.

https://ria.ru/20220421/mos-1784706885.html

россия

украина

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

крымский мост, политика, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр