https://ria.ru/20220422/most-1784987073.html
Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту
Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту - РИА Новости, 22.04.2022
Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту
Письма об опасности движения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:16
2022-04-22T18:16
2022-04-22T18:34
обострение ситуации в днр и лнр
крымский мост
политика
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украина
республика крым
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Письма об опасности движения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи правительства Крыма."Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту. Эта информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди крымчан", - говорится в сообщении.Письма рассылают якобы на бланке крымского правительства за подписью министра республики Константина Михайлова. В них говорится о большом количестве диверсантов на территории Крыма, которые готовят провокации на объектах критической инфраструктуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крымский мост, политика, россия, украина, республика крым, ситуация в днр и лнр
18:16 22.04.2022 (обновлено: 18:34 22.04.2022)
Власти Крыма назвали фейками сообщения об опасности движения по мосту
Власти Крыма: информацию об опасности движения по Крымскому мосту вбрасывают с Украины
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Письма об опасности движения по Крымскому мосту являются очередным фейком, информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, сообщает пресс-служба министерства внутренней политики, информации и связи правительства Крыма.
"Сейчас в социальные сети активно вбрасывается очередной украинский фейк про опасность движения по Крымскому мосту. Эта информация не соответствует действительности и вбрасывается украинскими спецслужбами, чтобы посеять панику среди крымчан", - говорится в сообщении.
Письма рассылают якобы на бланке крымского правительства за подписью министра республики Константина Михайлова. В них говорится о большом количестве диверсантов на территории Крыма, которые готовят провокации на объектах критической инфраструктуры.