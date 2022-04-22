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Депутаты выступили против переименования "Сокола" в честь Жириновского - РИА Новости, 22.04.2022
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Депутаты выступили против переименования "Сокола" в честь Жириновского
Депутаты выступили против переименования "Сокола" в честь Жириновского - РИА Новости, 22.04.2022
Депутаты выступили против переименования "Сокола" в честь Жириновского
Совет депутатов высказался против переименования московского муниципального округа "Сокол" в честь скончавшегося недавно лидера ЛДПР Владимира Жириновского,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T20:09
2022-04-22T20:09
политика
виталий золочевский
москва
лдпр
умер владимир жириновский
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совет депутатов высказался против переименования московского муниципального округа "Сокол" в честь скончавшегося недавно лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости заместитель председателя муниципального округа "Сокол" Владимир Калиновский.Ранее он сообщал, что на имя главы муниципального округа "Сокол" Николая Степанова поступило письмо от члена ЛДПР, экс-депутата Госдумы Виталия Золочевского с предложением переименовать муниципальный округ в "Сокол Жириновского", поскольку на историческом гербе ЛДПР изображён сокол, также в партии выпускают печатную газету "Сокол Жириновского", аналогично называют в простонародье и последователей партии."Рассмотрели вопрос. Обсуждение было бурным, выступал сам заявитель, экс-депутат Госдумы Золочевский, выступали наши депутаты, выступали жители, которые категорически против восприняли данную инициативу, высказывались весьма критически. Принято единогласное решение против", - сказал Калиновский РИА Новости.Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. В ЛДПР заявляли, что Партия будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.
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политика, виталий золочевский, москва, лдпр, умер владимир жириновский
20:09 22.04.2022
 
Депутаты выступили против переименования "Сокола" в честь Жириновского

Депутаты проголосовали против переименования округа Москвы "Сокол" в честь Жириновского

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛидер ЛДПР Владимир Жириновский
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Совет депутатов высказался против переименования московского муниципального округа "Сокол" в честь скончавшегося недавно лидера ЛДПР Владимира Жириновского, сообщил РИА Новости заместитель председателя муниципального округа "Сокол" Владимир Калиновский.
Ранее он сообщал, что на имя главы муниципального округа "Сокол" Николая Степанова поступило письмо от члена ЛДПР, экс-депутата Госдумы Виталия Золочевского с предложением переименовать муниципальный округ в "Сокол Жириновского", поскольку на историческом гербе ЛДПР изображён сокол, также в партии выпускают печатную газету "Сокол Жириновского", аналогично называют в простонародье и последователей партии.
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"Рассмотрели вопрос. Обсуждение было бурным, выступал сам заявитель, экс-депутат Госдумы Золочевский, выступали наши депутаты, выступали жители, которые категорически против восприняли данную инициативу, высказывались весьма критически. Принято единогласное решение против", - сказал Калиновский РИА Новости.
Жириновский ушел из жизни 6 апреля на 76-м году после тяжелой и продолжительной болезни. В ЛДПР заявляли, что Партия будет добиваться переименования Лукового переулка в Москве в переулок Жириновского, в ближайшее время там будет открыт музей истории ЛДПР.
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ПолитикаВиталий ЗолочевскийМоскваЛДПРУмер Владимир Жириновский
 
 
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