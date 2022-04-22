https://ria.ru/20220422/moskva-1784864104.html

Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли

Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли - РИА Новости, 22.04.2022

Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли

Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:26

2022-04-22T12:26

2022-04-22T12:26

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, устраивающие деловые мероприятия продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из бюджета города для частичной компенсации своих затрат. Аналогичная финансовая поддержка предусмотрена для организаторов международных, всероссийских и региональных проектов в сфере молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения затрат на каждый — до 10 миллионов рублей."Кроме того, Правительство Москвы компенсирует расходы туроператоров на привлечение в город туристов старшего поколения в возрасте 55 плюс. Базовый размер — 1000 рублей за каждого. Сумма может быть увеличена в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий", — уточнили в пресс-службе.Ожидается, что такая финансовая поддержка позволит увеличить количество конференций, конгрессов, форумов в сфере делового и организованного молодежного туризма и станет стимулом для развития этой отрасли экономики Москвы. "Что касается граждан старшего поколения, то, как правило, они обладают меньшими возможностями для самостоятельного финансирования поездок. Выделение бюджетных субсидий увеличит мобильность этой категории туристов, а также позитивно скажется на развитии столичной индустрии гостеприимства", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220421/turagenty-1784690930.html

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Ольга Кабанова

сергей собянин, москва, туризм, туристы, новости - туризм