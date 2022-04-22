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Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
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Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли
Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли - РИА Новости, 22.04.2022
Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли
Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:26
2022-04-22T12:26
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, устраивающие деловые мероприятия продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из бюджета города для частичной компенсации своих затрат. Аналогичная финансовая поддержка предусмотрена для организаторов международных, всероссийских и региональных проектов в сфере молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения затрат на каждый — до 10 миллионов рублей."Кроме того, Правительство Москвы компенсирует расходы туроператоров на привлечение в город туристов старшего поколения в возрасте 55 плюс. Базовый размер — 1000 рублей за каждого. Сумма может быть увеличена в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий", — уточнили в пресс-службе.Ожидается, что такая финансовая поддержка позволит увеличить количество конференций, конгрессов, форумов в сфере делового и организованного молодежного туризма и станет стимулом для развития этой отрасли экономики Москвы. "Что касается граждан старшего поколения, то, как правило, они обладают меньшими возможностями для самостоятельного финансирования поездок. Выделение бюджетных субсидий увеличит мобильность этой категории туристов, а также позитивно скажется на развитии столичной индустрии гостеприимства", — добавили в пресс-службе.
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сергей собянин, москва, туризм, туристы, новости - туризм
12:26 22.04.2022
 
Правительство Москвы окажет поддержку столичной туротрасли

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии

© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Алексей Даничев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Сергей Собянин принял решение о поддержке столичной туристической индустрии, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы.
"Правительство окажет финансовую поддержку мероприятиям в сфере делового и молодежного туризма, проводимым в столице, а также направит субсидии на привлечение туристов старшего поколения. Постановление по данному вопросу подписал мэр Сергей Собянин", — говорится в релизе.
Отмечается, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, устраивающие деловые мероприятия продолжительностью не менее двух дней, смогут получить грант из бюджета города для частичной компенсации своих затрат.
Аналогичная финансовая поддержка предусмотрена для организаторов международных, всероссийских и региональных проектов в сфере молодежного туризма. Максимальная сумма возмещения затрат на каждый — до 10 миллионов рублей.
"Кроме того, Правительство Москвы компенсирует расходы туроператоров на привлечение в город туристов старшего поколения в возрасте 55 плюс. Базовый размер — 1000 рублей за каждого. Сумма может быть увеличена в зависимости от продолжительности пребывания, категории гостиницы и количества посещенных экскурсий", — уточнили в пресс-службе.
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Ожидается, что такая финансовая поддержка позволит увеличить количество конференций, конгрессов, форумов в сфере делового и организованного молодежного туризма и станет стимулом для развития этой отрасли экономики Москвы.
"Что касается граждан старшего поколения, то, как правило, они обладают меньшими возможностями для самостоятельного финансирования поездок. Выделение бюджетных субсидий увеличит мобильность этой категории туристов, а также позитивно скажется на развитии столичной индустрии гостеприимства", — добавили в пресс-службе.
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