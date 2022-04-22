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Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 22.04.2022
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Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 22.04.2022
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:15
2022-04-22T11:32
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС."Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад", - заявила Санду перед передачей опросника.Она призвала власти приложить еще больше усилий, чтобы реализовать проект евроинтеграции. Санду заявила, что Евросоюз - это проект мира, благосостояния, демократии и процветания и Молдавия, как маленькая уязвимая страна, будет чувствовать себя в безопасности в европейской семье. Власти страны намерены заполнить вторую часть опросника до середины мая.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784163981.html
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
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в мире, молдавия, евросоюз, майя санду
11:15 22.04.2022 (обновлено: 11:32 22.04.2022)
 
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС

Президент Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС

© Sputnik / Михай Карауш / Перейти в фотобанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Sputnik / Михай Карауш
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС.
"Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад", - заявила Санду перед передачей опросника.
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз - РИА Новости, 1920, 18.04.2022
18 апреля, 17:51
Зеленский сдал опросник для получения статуса кандидата в Евросоюз
Она призвала власти приложить еще больше усилий, чтобы реализовать проект евроинтеграции. Санду заявила, что Евросоюз - это проект мира, благосостояния, демократии и процветания и Молдавия, как маленькая уязвимая страна, будет чувствовать себя в безопасности в европейской семье. Власти страны намерены заполнить вторую часть опросника до середины мая.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.
Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.
Флаг Молдавии на спине участника акции сторонников избранного президента Молдавии Майи Санду у здания парламента в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 25.03.2022
25 марта, 08:00
Еще один фронт. Запад втягивает Молдавию в опасную игру
 
В миреМолдавияЕвросоюзМайя Санду
 
 
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