https://ria.ru/20220422/moldaviya-1784863358.html

Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС

Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 22.04.2022

Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС

Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:15

2022-04-22T11:15

2022-04-22T11:32

в мире

молдавия

евросоюз

майя санду

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590618497_0:69:3072:1797_1920x0_80_0_0_6781e6c78730780bbd7ec8ea65b71b38.jpg

КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС."Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад", - заявила Санду перед передачей опросника.Она призвала власти приложить еще больше усилий, чтобы реализовать проект евроинтеграции. Санду заявила, что Евросоюз - это проект мира, благосостояния, демократии и процветания и Молдавия, как маленькая уязвимая страна, будет чувствовать себя в безопасности в европейской семье. Власти страны намерены заполнить вторую часть опросника до середины мая.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.

https://ria.ru/20220418/ukraina-1784163981.html

https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, евросоюз, майя санду