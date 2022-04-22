https://ria.ru/20220422/moldaviya-1784863358.html
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС - РИА Новости, 22.04.2022
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:15
2022-04-22T11:15
2022-04-22T11:32
в мире
молдавия
евросоюз
майя санду
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КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС."Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад", - заявила Санду перед передачей опросника.Она призвала власти приложить еще больше усилий, чтобы реализовать проект евроинтеграции. Санду заявила, что Евросоюз - это проект мира, благосостояния, демократии и процветания и Молдавия, как маленькая уязвимая страна, будет чувствовать себя в безопасности в европейской семье. Власти страны намерены заполнить вторую часть опросника до середины мая.Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге передал главам МИД Грузии и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС.Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.
https://ria.ru/20220418/ukraina-1784163981.html
https://ria.ru/20220325/moldaviya-1779901469.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, молдавия, евросоюз, майя санду
11:15 22.04.2022 (обновлено: 11:32 22.04.2022)
Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
Президент Санду сдала опросник для получения Молдавией статуса кандидата в ЕС
КИШИНЕВ, 22 апр – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду передала главе представительства Европейского союза в Кишиневе Янису Мажейксу заполненную анкету-опросник для получения республикой статуса кандидата на членство в ЕС.
"Сегодня мы провели заседание комиссии по европейской реинтеграции, которая будет координировать процесс подготовки Молдавии
по присоединению к Евросоюзу. Я рада была услышать от правительства, что мы готовы передать ответы на первый опросник, который мы получили 11 дней назад", - заявила Санду перед передачей опросника.
Она призвала власти приложить еще больше усилий, чтобы реализовать проект евроинтеграции. Санду заявила, что Евросоюз - это проект мира, благосостояния, демократии и процветания и Молдавия, как маленькая уязвимая страна, будет чувствовать себя в безопасности в европейской семье. Власти страны намерены заполнить вторую часть опросника до середины мая.
Еврокомиссар по вопросам расширения и политики соседства Оливер Вархели 11 апреля в Люксембурге
передал главам МИД Грузии
и Молдавии опросники для начала процедуры по вступлению в ЕС
.
Президент Молдавии подписала заявку на вступление республики в Европейский союз 3 марта.