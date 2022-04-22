В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, среди которых Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Маша Цигаль. В пятницу в дефиле участвует официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. В шоу марки задействован рэпер Баста. Впервые в истории своего бренда открытый показ провел известный российский дизайнер Александр Арутюнов. В его коллекции pret-a-porte — сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Событие посетили Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Мария Кравцова, Ольга и Константин Андрикопулосы и другие медийные люди. Показ Виктории Андреяновой — основателя и главы дома моды Victoria Andreyanova – прошел 21 марта. В коллекции осень-зима 2022/23 — знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Основу составили пальто из шерсти с кашемиром, жакеты и пуховики из гобелена, трикотажные костюмы из мериноса, платки, маски и сумки из капроновой органзы.Попасть на показы может любой желающий после предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. В программе Seasons Fashion Week – дефиле брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, Maison Kaleidoscope, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, концептуальная мужская одежда от N68 и молодых дизайнеров из РГУ имени Косыгина. В рамках мероприятия также проходит конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ имени Косыгина. Seasons Fashion Week SS’2022 проходит c 20 по 23 апреля.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, среди которых Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Маша Цигаль.
В пятницу в дефиле участвует официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. В шоу марки задействован рэпер Баста.
Впервые в истории своего бренда открытый показ провел известный российский дизайнер Александр Арутюнов. В его коллекции pret-a-porte — сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Событие посетили Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Мария Кравцова, Ольга и Константин Андрикопулосы и другие медийные люди.
Показ Виктории Андреяновой — основателя и главы дома моды Victoria Andreyanova – прошел 21 марта. В коллекции осень-зима 2022/23 — знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Основу составили пальто из шерсти с кашемиром, жакеты и пуховики из гобелена, трикотажные костюмы из мериноса, платки, маски и сумки из капроновой органзы.
Попасть на показы может любой желающий после предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. В программе Seasons Fashion Week – дефиле брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, Maison Kaleidoscope, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, концептуальная мужская одежда от N68 и молодых дизайнеров из РГУ имени Косыгина.
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