https://ria.ru/20220422/moda-1784987443.html

В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей

seasons fashion week

В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей

В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:36

2022-04-22T18:36

2022-04-22T18:37

культура

екатерина стриженова

анастасия макеева

москва

стиль жизни

что посмотреть

баста (василий вакуленко)

мода

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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, среди которых Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Маша Цигаль. В пятницу в дефиле участвует официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. В шоу марки задействован рэпер Баста. Впервые в истории своего бренда открытый показ провел известный российский дизайнер Александр Арутюнов. В его коллекции pret-a-porte — сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Событие посетили Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Мария Кравцова, Ольга и Константин Андрикопулосы и другие медийные люди. Показ Виктории Андреяновой — основателя и главы дома моды Victoria Andreyanova – прошел 21 марта. В коллекции осень-зима 2022/23 — знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Основу составили пальто из шерсти с кашемиром, жакеты и пуховики из гобелена, трикотажные костюмы из мериноса, платки, маски и сумки из капроновой органзы.Попасть на показы может любой желающий после предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. В программе Seasons Fashion Week – дефиле брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, Maison Kaleidoscope, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, концептуальная мужская одежда от N68 и молодых дизайнеров из РГУ имени Косыгина. В рамках мероприятия также проходит конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ имени Косыгина. Seasons Fashion Week SS’2022 проходит c 20 по 23 апреля.

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2022

Алина Кравцова

Алина Кравцова

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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алина Кравцова

екатерина стриженова, анастасия макеева, москва, стиль жизни, что посмотреть , баста (василий вакуленко), мода, одежда