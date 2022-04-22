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seasons fashion week
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220422/moda-1784987443.html
В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей
seasons fashion week
В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей
В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, РИА Новости, 22.04.2022
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культура
екатерина стриженова
анастасия макеева
москва
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что посмотреть
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МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, среди которых Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Маша Цигаль. В пятницу в дефиле участвует официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. В шоу марки задействован рэпер Баста. Впервые в истории своего бренда открытый показ провел известный российский дизайнер Александр Арутюнов. В его коллекции pret-a-porte — сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Событие посетили Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Мария Кравцова, Ольга и Константин Андрикопулосы и другие медийные люди. Показ Виктории Андреяновой — основателя и главы дома моды Victoria Andreyanova – прошел 21 марта. В коллекции осень-зима 2022/23 — знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Основу составили пальто из шерсти с кашемиром, жакеты и пуховики из гобелена, трикотажные костюмы из мериноса, платки, маски и сумки из капроновой органзы.Попасть на показы может любой желающий после предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. В программе Seasons Fashion Week – дефиле брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, Maison Kaleidoscope, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, концептуальная мужская одежда от N68 и молодых дизайнеров из РГУ имени Косыгина. В рамках мероприятия также проходит конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ имени Косыгина. Seasons Fashion Week SS’2022 проходит c 20 по 23 апреля.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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екатерина стриженова, анастасия макеева, москва, стиль жизни, что посмотреть , баста (василий вакуленко), мода, одежда
18:36 22.04.2022 (обновлено: 18:37 22.04.2022)
 
В Москве проходят открытые модные показы с участием звездных гостей

Ведущие российские дизайнеры показывают свои модели на дефиле в торговой галерее в Москве

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022Александра и Екатерина Стриженовы на Seasons Fashion Week SS’2022
Александра и Екатерина Стриженовы на Seasons Fashion Week SS’2022 - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
Читать ria.ru в
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. В торговой галерее в центре Москвы проходят показы работ ведущих российских дизайнеров. За четыре дня коллекции сезона весна-лета 2022 представят 20 модельеров, среди которых Александр Арутюнов, Виктория Андреянова, Маша Цигаль.
В пятницу в дефиле участвует официальный магазин Gazgolder, созданный в коллаборации с артистами и музыкантами лейбла. В шоу марки задействован рэпер Баста.
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 5

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Модели Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 5

Модели Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Костюм от Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 5

Костюм от Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 5

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Дефиле Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 5

Дефиле Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 5

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 5

Модели Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 5

Костюм от Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 5

Показ Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 5

Дефиле Александра Арутюнова на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
Впервые в истории своего бренда открытый показ провел известный российский дизайнер Александр Арутюнов. В его коллекции pret-a-porte — сочетание сложных пропорций, ручной вышивки, материалов и текстур. Событие посетили Аврора, Надежда Стрелец, Надя Сысоева, Сердар Камбаров, Мария Кравцова, Ольга и Константин Андрикопулосы и другие медийные люди.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022Аврора на Seasons Fashion Week SS’2022.
Аврора на Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 6
Аврора на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022 Надя Сысоева на Seasons Fashion Week SS’2022.
 Надя Сысоева на Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 6
Надя Сысоева на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022Мария Кравцова на Seasons Fashion Week SS’2022.
Мария Кравцова на Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 6
Мария Кравцова на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022

Надежда Стрелец на Seasons Fashion Week SS’2022

Надежда Стрелец на Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 6

Надежда Стрелец на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022Сердар Камбаров на Seasons Fashion Week SS’2022.
Сердар Камбаров на Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 6
Сердар Камбаров на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022

Константин и Ольга Андрикопулос на Seasons Fashion Week SS’2022

Константин и Ольга Андрикопулос на Seasons Fashion Week SS’2022
6 из 6

Константин и Ольга Андрикопулос на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 6
Аврора на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 6
Надя Сысоева на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 6
Мария Кравцова на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 6

Надежда Стрелец на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 6
Сердар Камбаров на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
6 из 6

Константин и Ольга Андрикопулос на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
Показ Виктории Андреяновой — основателя и главы дома моды Victoria Andreyanova – прошел 21 марта. В коллекции осень-зима 2022/23 — знаковые силуэты и детали из истории бренда, которому в этом году исполняется 30 лет. Основу составили пальто из шерсти с кашемиром, жакеты и пуховики из гобелена, трикотажные костюмы из мериноса, платки, маски и сумки из капроновой органзы.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022Seasons Fashion Week SS’2022.
Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 8
Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.
Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 8
Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Дефиле Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.

Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 8

Дефиле Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Модель бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 8

Модель бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Костюм бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 8

Костюм бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022

Лидия Александрова, Дарья Михалкова, Анастасия Макеева, Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

Лидия Александрова, Дарья Михалкова, Анастасия Макеева, Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022
6 из 8

Лидия Александрова, Дарья Михалкова, Анастасия Макеева, Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022

Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022
7 из 8

Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022
8 из 8

Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 8
Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 8
Показ Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 8

Дефиле Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022.

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
4 из 8

Модель бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
5 из 8

Костюм бренда Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
6 из 8

Лидия Александрова, Дарья Михалкова, Анастасия Макеева, Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
7 из 8

Ирина Чайковская на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото : Виктор Бойко / Seasons Fashion Week SS’2022
8 из 8

Victoria Andreyanova на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
Попасть на показы может любой желающий после предварительной регистрации на официальном сайте мероприятия. В программе Seasons Fashion Week – дефиле брендов Belucci, Sabrina Scala, Marco di Radi, Maison Kaleidoscope, BLINOVA BRAND, Sofia Tereshina, Rina Collection, MKMM fashion platform, концептуальная мужская одежда от N68 и молодых дизайнеров из РГУ имени Косыгина.
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022

Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 3

Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Показ MKMM на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ MKMM на Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 3

Показ MKMM на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022

Показ N68 на Seasons Fashion Week SS’2022

Показ N68 на Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 3

Показ N68 на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
1 из 3

Maison Kaleidoscope на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
2 из 3

Показ MKMM на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
3 из 3

Показ N68 на Seasons Fashion Week SS’2022

© Фото предоставлено пресс-службой Seasons Fashion Week SS’2022
В рамках мероприятия также проходит конкурс молодых дизайнеров, который проводится совместно с РГУ имени Косыгина.
Seasons Fashion Week SS’2022 проходит c 20 по 23 апреля.
 
КультураЕкатерина СтриженоваАнастасия МакееваМоскваСтиль жизничто посмотретьБаста (Василий Вакуленко)модаОдежда
 
 
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