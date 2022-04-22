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Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/miny-1784954766.html
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка - РИА Новости, 22.04.2022
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
Украинские войска в 16.01 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:29
2022-04-22T16:34
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.01 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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в мире, днр
16:29 22.04.2022 (обновлено: 16:34 22.04.2022)
 
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка

ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по Куйбышевскому району Донецка

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.01 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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