16:29 22.04.2022 (обновлено: 16:34 22.04.2022)
Украинские войска обстреляли Куйбышевский район Донецка
ДНР: украинские войска выпустили шесть мин по Куйбышевскому району Донецка
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкОсколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
Осколки боеприпасов во дворе многоэтажного жилого дома в Донецке
ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Украинские войска в 16.01 обстреляли Куйбышевский район Донецка, выпустив шесть мин калибром 120 миллиметров, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 16.01 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески – город Донецк (Куйбышевский район): выпущено 6 мин калибром 120 миллиметров", - говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.