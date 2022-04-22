16:37 22.04.2022 (обновлено: 16:44 22.04.2022)
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.
По данным СК, силовики, используя транспортное средство "Амфибия", заминировали около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР. Подчеркивается, что силовики, зная, что жители используют эту территорию и акваторию моря в мирных целях, о минировании их не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили.
В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, четыре члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка из-за мин погибли еще двое.
"В настоящее время военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Одновременно с этим проводится работа по разминированию. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - подчеркнули в СК.