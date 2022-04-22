Рейтинг@Mail.ru
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря - РИА Новости, 22.04.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/minirovanie-1784958072.html
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря - РИА Новости, 22.04.2022
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря
Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:37
2022-04-22T16:44
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
обострение ситуации в днр и лнр
азовское море
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_0:85:1200:760_1920x0_80_0_0_e87e07296a9f426f81886f6cbb220f01.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.По данным СК, силовики, используя транспортное средство "Амфибия", заминировали около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР. Подчеркивается, что силовики, зная, что жители используют эту территорию и акваторию моря в мирных целях, о минировании их не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили.В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, четыре члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка из-за мин погибли еще двое."В настоящее время военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Одновременно с этим проводится работа по разминированию. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - подчеркнули в СК.
https://ria.ru/20220422/velikobritaniya-1784924460.html
азовское море
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156340/77/1563407776_38:0:1162:843_1920x0_80_0_0_1423998e373ddd8b3315aedae0414ddb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
следственный комитет россии (ск рф), происшествия, азовское море, вооруженные силы украины
16:37 22.04.2022 (обновлено: 16:44 22.04.2022)
 
СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря

СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ прибрежной полосы Азовского моря

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ.
"Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.
По данным СК, силовики, используя транспортное средство "Амфибия", заминировали около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР. Подчеркивается, что силовики, зная, что жители используют эту территорию и акваторию моря в мирных целях, о минировании их не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили.
В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, четыре члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка из-за мин погибли еще двое.
"В настоящее время военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Одновременно с этим проводится работа по разминированию. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - подчеркнули в СК.
Жители идут по улице на окраине Мариуполя - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
14:59Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Полиция Лондона заявила о 50 обращениях о военных преступлениях на Украине
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРСледственный комитет России (СК РФ)ПроисшествияАзовское мореВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала