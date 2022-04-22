https://ria.ru/20220422/minirovanie-1784958072.html

СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря

СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря - РИА Новости, 22.04.2022

СК возбудил уголовное дело из-за минирования ВСУ берега Азовского моря

Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:37

2022-04-22T16:37

2022-04-22T16:44

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

обострение ситуации в днр и лнр

азовское море

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту минирования украинскими силовиками прибрежной полосы Азовского моря, сообщается в Telegram-канале СК РФ."Военные следственные органы СК РФ возбудили уголовное дело в отношении военнослужащих 91-го движимого отряда заграждения Вооруженных сил Украины по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов)", - говорится в сообщении.По данным СК, силовики, используя транспортное средство "Амфибия", заминировали около 45 километров прибрежной полосы и примыкающей к ней акватории Азовского моря, расположенной от села Мелекино до села Бабах-Тарама ДНР. Подчеркивается, что силовики, зная, что жители используют эту территорию и акваторию моря в мирных целях, о минировании их не уведомили, никаких предупреждающих знаков не выставили.В результате 25 февраля в районе Белосарайской косы на мине подорвалось гражданское рыболовное судно, четыре члена экипажа которого погибли. Кроме того, на следующий день на береговой линии в районе населенного пункта Юрьевка из-за мин погибли еще двое."В настоящее время военные следователи допрашивают участников уголовного судопроизводства, принимаются меры к установлению лиц, причастных к совершению преступления. Одновременно с этим проводится работа по разминированию. Предварительное следствие по уголовному делу продолжается", - подчеркнули в СК.

https://ria.ru/20220422/velikobritaniya-1784924460.html

азовское море

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

следственный комитет россии (ск рф), происшествия, азовское море, вооруженные силы украины