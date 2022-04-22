https://ria.ru/20220422/medinskiy-1784964783.html

Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации

Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации - РИА Новости, 22.04.2022

Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации

Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:03

2022-04-22T17:03

2022-04-22T17:13

обострение ситуации в днр и лнр

владимир мединский

политика

россия

украина

давид арахамия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/1e/1780913983_371:0:2981:1468_1920x0_80_0_0_cc537579908c6fb4b8a84ed45bbb1372.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией."Подтверждаю", - написал Мединский в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие сообщения СМИ.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва на прошлой неделе передала Украине свои предложения по проекту документа с четко выработанными формулировками, но до сих пор не получила ответа.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.

https://ria.ru/20220422/peregovory-1784958966.html

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

владимир мединский, политика, россия, украина, давид арахамия