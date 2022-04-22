17:03 22.04.2022 (обновлено: 17:13 22.04.2022)
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации Арахамией
Владимир Мединский. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
"Подтверждаю", - написал Мединский в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.