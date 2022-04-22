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Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/medinskiy-1784964783.html
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации - РИА Новости, 22.04.2022
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации
Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:03
2022-04-22T17:13
обострение ситуации в днр и лнр
владимир мединский
политика
россия
украина
давид арахамия
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией."Подтверждаю", - написал Мединский в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие сообщения СМИ.Ранее в МИД РФ заявили, что Москва на прошлой неделе передала Украине свои предложения по проекту документа с четко выработанными формулировками, но до сих пор не получила ответа.Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
https://ria.ru/20220422/peregovory-1784958966.html
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владимир мединский, политика, россия, украина, давид арахамия
17:03 22.04.2022 (обновлено: 17:13 22.04.2022)
 
Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации

Мединский несколько раз за сутки переговорил с главой украинской делегации Арахамией

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВладимир Мединский
Владимир Мединский - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Владимир Мединский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Глава российской делегации на переговорах, помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что в пятницу провел переговоры с главой украинской делегации Давидом Арахамией.
"Подтверждаю", - написал Мединский в своем Telegram-канале, комментируя соответствующие сообщения СМИ.
Ранее в МИД РФ заявили, что Москва на прошлой неделе передала Украине свои предложения по проекту документа с четко выработанными формулировками, но до сих пор не получила ответа.
Российско-украинские консультации начались в конце февраля: делегации провели две очные встречи в Белоруссии, после чего было принято решение продолжать их в ежедневном режиме по видео-конференц-связи. В конце марта делегации провели очередной раунд переговоров в Стамбуле. По итогам Мединский сообщил, что Украина передала свои письменные предложения по будущему договору, что в Москве считают шагом навстречу, и в целом Киев впервые за многие годы продемонстрировал желание договариваться.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
16:40
Переговоры между Россией и Украиной застопорились, заявил Лавров
Российская сторона в ответ сделала два шага навстречу Украине. Во-первых, было принято решение существенно сократить боевые действия на киевском и черниговском направлениях. Во-вторых, Москва предложила, чтобы встреча президента Владимира Путина с Владимиром Зеленским прошла одновременно с парафированием договора министрами иностранных дел.
Однако позже министр иностранных дел России Сергей Лавров сообщил, что Украина отказывается от собственных предложений и создает многочисленные провокации для того, чтобы затормозить переговорный процесс. В частности, по словам министра, Украина представила свой проект соглашения с Россией, в котором налицо отход от положений, зафиксированных на встрече в Стамбуле, которые касаются Крыма, а также изменила положение о проведении военных учений, не упомянув необходимость получить согласие России.
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВладимир МединскийПолитикаРоссияУкраинаДавид Арахамия
 
 
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