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Остатки украинских нацистов заблокированы на территории "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1785002956.html
Остатки украинских нацистов заблокированы на территории "Азовстали"
Остатки украинских нацистов заблокированы на территории "Азовстали" - РИА Новости, 22.04.2022
Остатки украинских нацистов заблокированы на территории "Азовстали"
Все остатки украинских националистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:45
2022-04-22T20:31
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
игорь конашенков
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
россия
украина
мариуполь
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Все остатки украинских националистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.По его словам, порядок выхода с предприятия доводится до боевиков каждый час. Аналогичная информация передается киевским властям через вице-премьера Украины Верещук.Генерал подчеркнул, что в Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники, добавил Конашенков.В четверг президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где, по сообщениям Минобороны, находятся подконтрольные Киеву силы. Верховный главнокомандующий объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные окраины стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220422/skripka-1784993529.html
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Минобороны РФ про переговоры с заблокированными в "Азовстали" националистами
2022-04-22-19.45 Брифинг И.Е. Конашенкова
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Кадры разбитой базы украинских националистов из «Азова»* в Мариуполе
База украинских националистов из «Азова» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе разрушена практически до основания ударами высокоточного оружия и артиллерии, передает корреспондент РИА Новости
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в мире, игорь конашенков, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), россия, украина, мариуполь, вооруженные силы украины
19:45 22.04.2022 (обновлено: 20:31 22.04.2022)
 
Остатки украинских нацистов заблокированы на территории "Азовстали"

Минобороны: остатки украинских нацистов и наемники заблокированы на территории "Азовстали"

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Все остатки украинских националистов из полка "Азов" (против бойцов которого в России заведено уголовное дело) вместе с иностранными наемниками из США и европейских стран надежно заблокированы на территории комбината "Азовсталь", заявил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

"Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", — отметил он.

По его словам, порядок выхода с предприятия доводится до боевиков каждый час. Аналогичная информация передается киевским властям через вице-премьера Украины Верещук.
Генерал подчеркнул, что в Мариуполе обстановка нормализовалась. Жители города получили возможность свободно передвигаться по улицам, не прячась от обстрелов украинских националистов. Доставляется гуманитарная помощь: продукты, вода и предметы первой необходимости. Властями Донецкой Народной Республики организуется расчистка улиц от завалов и вывоз пораженной украинской военной техники, добавил Конашенков.
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Вчера, 18:43Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
На базе националистов в Мариуполе нашли диск с автографом Олега Скрипки
В четверг президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где, по сообщениям Минобороны, находятся подконтрольные Киеву силы. Верховный главнокомандующий объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные окраины стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов.
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИгорь КонашенковВладимир ПутинАлександр Семенов (батальон "Восток")РоссияУкраинаМариупольВооруженные силы Украины
 
 
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