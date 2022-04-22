https://ria.ru/20220422/mariupol-1785002684.html
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских - РИА Новости, 22.04.2022
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских
требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:43
2022-04-22T19:43
2022-04-22T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
игорь конашенков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал."Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - добавил Конашенков.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784986102.html
мариуполь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Минобороны РФ про переговоры с заблокированными в "Азовстали" националистами
2022-04-22-19.45 Брифинг И.Е. Конашенкова
2022-04-22T19:43
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РИА Новости
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в мире, мариуполь, игорь конашенков
19:43 22.04.2022 (обновлено: 20:22 22.04.2022)
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских
Минобороны: нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал.
"Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - добавил Конашенков.