https://ria.ru/20220422/mariupol-1785002684.html

Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских

Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских - РИА Новости, 22.04.2022

Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских

требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:43

2022-04-22T19:43

2022-04-22T20:22

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

игорь конашенков

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал."Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - добавил Конашенков.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784986102.html

мариуполь

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Минобороны РФ про переговоры с заблокированными в "Азовстали" националистами 2022-04-22-19.45 Брифинг И.Е. Конашенкова 2022-04-22T19:43 true PT3M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мариуполь, игорь конашенков