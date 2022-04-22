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Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1785002684.html
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских - РИА Новости, 22.04.2022
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских
требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:43
2022-04-22T20:22
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
игорь конашенков
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков."Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал."Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - добавил Конашенков.
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Минобороны РФ про переговоры с заблокированными в "Азовстали" националистами
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в мире, мариуполь, игорь конашенков
19:43 22.04.2022 (обновлено: 20:22 22.04.2022)
 
Нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" гражданских

Минобороны: нацисты не выпускают якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. требования освободить якобы находящихся на "Азовстали" женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют, заявил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Наши требования освободить якобы находящихся с ними женщин и детей для свободного выезда в любом направлении нацисты игнорируют", - отметил генерал.
"Порядок выхода гражданских лиц, если они там есть, с территории "Азовстали" для последующей эвакуации доводится нацистам ежечасно. Данная информация также доводится и представителям киевского режима через вице-премьера Верещук", - добавил Конашенков.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольИгорь Конашенков
 
 
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