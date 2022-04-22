https://ria.ru/20220422/mariupol-1784992349.html

Украинские морпехи заявили, что командование дезинформировало их

Украинские морпехи заявили, что командование дезинформировало их - РИА Новости, 22.04.2022

Украинские морпехи заявили, что командование дезинформировало их

Киевское военное командование доводило до бригады морской пехоты Украины в Мариуполе ложную информацию о ситуации вокруг города, рассказал РИА Новости начальник РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:34

2022-04-22T18:34

2022-04-22T18:34

обострение ситуации в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 апр - РИА Новости. Киевское военное командование доводило до бригады морской пехоты Украины в Мариуполе ложную информацию о ситуации вокруг города, рассказал РИА Новости начальник медицинской службы 36-й бригады морской пехоты майор Владимир Лабузов, решивший сложить оружие."Никаких приказов не было. Были только, я выходил, скажем так, на своего старшего начальника, докладывал только потери. Что сегодня столько-то трехсотых (раненых), столько-то двухсотых (погибших). Из них трехсотых тяжелых столько-то, легких столько-то... Где-то с 10 марта нам постоянно говорили, что наша задача держаться, что вот, мол, скоро пробьют коридор и можно будет восполнить медикаменты запасы и отправить раненных. И вот с 10 марта постоянно, каждые 2-3 дня говорили постоянно, что "вот-вот-вот"", - сказал Лабузов.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".В четверг президент РФ Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где, по сообщениям Минобороны, находятся подконтрольные Киеву силы. Верховный главнокомандующий объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/voennoplennye-1784976294.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, мариуполь, россия