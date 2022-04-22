https://ria.ru/20220422/mariupol-1784991434.html

База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена

База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена - РИА Новости, 22.04.2022

База "Азова" в Мариуполе полностью разрушена

База украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе разрушена практически до основания... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:28

2022-04-22T18:28

2022-04-22T19:46

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

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мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МАРИУПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. База украинского националистического батальона "Азов" (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе разрушена практически до основания ударами высокоточного оружия и артиллерии, передает корреспондент РИА Новости.Крупнейший в Приазовье город Мариуполь является одним из основных направлений наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР. Из украинских сил в городе остаются только боевики, засевшие на металлургическом комбинате "Азовсталь".На территории базы не осталось ни одного целого здания или автомобиля, повсюду видны разрушенные и обгоревшие конструкции. Внутри одного из зданий на стене видна надпись "Ахмат – сила".На базе разбросано большое количество боеприпасов, что опровергает утверждения украинской стороны об ударах по гражданскому объекту.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На данный момент Вооруженные силы России взяли под контроль такие крупные города, как Херсон (областной центр), Мелитополь, Бердянск. Спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода уже начала поступать на полуостров. Проблема дефицита воды в Крыму, по заявлению властей, более не актуальна.Основными направлениями наступления российских войск на юго-востоке совместно с подразделениями ДНР являются Мариуполь и совместно с Народной милицией ЛНР - Северодонецк. В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1785002956.html

https://ria.ru/20220422/baza-1784973024.html

https://ria.ru/20220422/azov-1784970814.html

россия

мариуполь

донецкая народная республика

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Кадры разбитой базы украинских националистов из «Азова»* в Мариуполе База украинских националистов из «Азова» (против бойцов которого в РФ возбуждено уголовное дело) в Мариуполе разрушена практически до основания ударами высокоточного оружия и артиллерии, передает корреспондент РИА Новости 2022-04-22T18:28 true PT1M00S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф