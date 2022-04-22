https://ria.ru/20220422/mariupol-1784986102.html

Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД

Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022

Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть данные о том, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди. Она заметила,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T18:13

2022-04-22T18:13

2022-04-22T18:29

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть данные о том, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди. Она заметила, что путь из промзоны открыт для всех."Безусловно есть данные о том, что там есть не только люди, которые принадлежат непосредственно вооруженным силам", - сказала она в эфире "Россия 24". Она добавила, что "путь с "Азовстали" открыт для всех, кто хочет это сделать "."Что касается ситуации вокруг "Азовстали", то киевский режим ... (неоднократно - ред.) заявлял, что не дает возможность российская сторона гражданским лицам покидать "Азовсталь". Ну, это ложь, это неправда. Российская сторона устами министерства обороны, вооруженных сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории "Азовстали", могут это сделать", - сказала Захарова.Дипломат добавила, что киевскому режиму вместе с Вашингтоном нужно "делать вид, что возможности для выхода гражданского населения нет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784966804.html

https://ria.ru/20220422/azovstal-1784978506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс