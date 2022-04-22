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Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784986102.html
Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД
Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД - РИА Новости, 22.04.2022
Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть данные о том, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди. Она заметила,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T18:13
2022-04-22T18:29
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
россия
украина
донбасс
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть данные о том, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди. Она заметила, что путь из промзоны открыт для всех."Безусловно есть данные о том, что там есть не только люди, которые принадлежат непосредственно вооруженным силам", - сказала она в эфире "Россия 24". Она добавила, что "путь с "Азовстали" открыт для всех, кто хочет это сделать "."Что касается ситуации вокруг "Азовстали", то киевский режим ... (неоднократно - ред.) заявлял, что не дает возможность российская сторона гражданским лицам покидать "Азовсталь". Ну, это ложь, это неправда. Российская сторона устами министерства обороны, вооруженных сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории "Азовстали", могут это сделать", - сказала Захарова.Дипломат добавила, что киевскому режиму вместе с Вашингтоном нужно "делать вид, что возможности для выхода гражданского населения нет".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784966804.html
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в мире, владимир путин, россия, украина, донбасс
18:13 22.04.2022 (обновлено: 18:29 22.04.2022)
 
Безопасный путь из промзоны "Азовстали" открыт для всех, заявили в МИД

В МИД сообщили о данных, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди

© РИА Новости / Илья ПиталевДым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Дым над заводом "Азовсталь" в Мариуполе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что есть данные о том, что на "Азовстали" есть не связанные с украинскими силами люди. Она заметила, что путь из промзоны открыт для всех.
"Безусловно есть данные о том, что там есть не только люди, которые принадлежат непосредственно вооруженным силам", - сказала она в эфире "Россия 24". Она добавила, что "путь с "Азовстали" открыт для всех, кто хочет это сделать ".
Стрельба и взрывы в районе завода Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 17:09Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы
"Что касается ситуации вокруг "Азовстали", то киевский режим ... (неоднократно - ред.) заявлял, что не дает возможность российская сторона гражданским лицам покидать "Азовсталь". Ну, это ложь, это неправда. Российская сторона устами министерства обороны, вооруженных сил Российской Федерации неоднократно говорила о том, какими путями люди, которые хотят уйти с территории "Азовстали", могут это сделать", - сказала Захарова.
Дипломат добавила, что киевскому режиму вместе с Вашингтоном нужно "делать вид, что возможности для выхода гражданского населения нет".
"Они запугивают людей, которые находятся внутри "Азовстали" ... они делают все... чтобы люди, которые находятся на "Азовстали", там продолжали находиться. Для них это продолжение политики "живого щита", - заключила Захарова.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Дым над заводом Азовсталь в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
Вчера, 17:44Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
Запад не заинтересован в эвакуации людей с "Азовстали", заявили в МИД
 
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