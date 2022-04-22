https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:41
2022-04-22T17:41
2022-04-22T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как провокационные и разжигающие конфликт", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает заявление госдепа о том, что украинские военные по-прежнему продолжают удерживать Мариуполь.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр, сша, государственный департамент сша
17:41 22.04.2022 (обновлено: 18:15 22.04.2022)
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
МИД: Госдеп занимается дезинформацией по теме контроля над Мариуполем