https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html

В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю

В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022

В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю

США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:41

2022-04-22T17:41

2022-04-22T18:15

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

мария захарова

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как провокационные и разжигающие конфликт", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает заявление госдепа о том, что украинские военные по-прежнему продолжают удерживать Мариуполь.

https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html

мариуполь

украина

донецкая народная республика

россия

сша

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Кирилл Волков

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