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В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784976903.html
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю - РИА Новости, 22.04.2022
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю
США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:41
2022-04-22T18:15
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
мариуполь
украина
донецкая народная республика
россия
мария захарова
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Как провокационные и разжигающие конфликт", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает заявление госдепа о том, что украинские военные по-прежнему продолжают удерживать Мариуполь.
https://ria.ru/20220421/mariupol-1784799339.html
мариуполь
украина
донецкая народная республика
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в мире, мариуполь, украина, донецкая народная республика, россия, мария захарова, ситуация в днр и лнр, сша, государственный департамент сша
17:41 22.04.2022 (обновлено: 18:15 22.04.2022)
 
В МИД обвинили Госдеп в распространении дезинформации по Мариуполю

МИД: Госдеп занимается дезинформацией по теме контроля над Мариуполем

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства иностранных дел РФ
Здание министерства иностранных дел РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. США, делая провокационные заявления о том, кто контролирует Мариуполь, намеренно разжигают конфликт на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Как провокационные и разжигающие конфликт", - сказала Захарова в эфире канала "Россия 24", отвечая на вопрос, как российская сторона оценивает заявление госдепа о том, что украинские военные по-прежнему продолжают удерживать Мариуполь.
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Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреМариупольУкраинаДонецкая Народная РеспубликаРоссияМария ЗахароваСитуация в ДНР и ЛНРСШАГосударственный департамент США
 
 
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