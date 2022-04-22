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В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784966804.html
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы - РИА Новости, 22.04.2022
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, слышны стрельба и взрывы, передает в пятницу корреспондент РИА... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:09
2022-04-22T17:37
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
владимир путин
александр семенов (батальон "восток")
игорь конашенков
мариуполь
россия
украина
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МАРИУПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, слышны стрельба и взрывы, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.По состоянию на 16 часов по московскому времени над левобережной частью города слышна работа авиации и артиллерии. Интенсивность огня невысокая, но, судя по мощности взрывов, можно говорить о крупном калибре боеприпасов.В четверг президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где, по сообщениям Минобороны, находятся подконтрольные Киеву силы. Верховный главнокомандующий объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные окраины стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория, а остатки группировки ВСУ заблокированы на "Азовстали".Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20220421/azovstal-1784793531.html
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Стрельба и взрывы в районе завода "Азовсталь" в Мариуполе
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где заблокированы остатки украинской группировки, слышна стрельба и взрывы.
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в мире, владимир путин, александр семенов (батальон "восток"), игорь конашенков, мариуполь, россия, украина
17:09 22.04.2022 (обновлено: 17:37 22.04.2022)
 
В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе слышна стрельба и взрывы

В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где блокированы боевики, слышна стрельба и взрывы

Читать ria.ru в
МАРИУПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. В районе завода "Азовсталь" в Мариуполе, где заблокированы остатки украинских националистов, слышны стрельба и взрывы, передает в пятницу корреспондент РИА Новости.
По состоянию на 16 часов по московскому времени над левобережной частью города слышна работа авиации и артиллерии. Интенсивность огня невысокая, но, судя по мощности взрывов, можно говорить о крупном калибре боеприпасов.
В четверг президент России Владимир Путин приказал отменить штурм территории завода "Азовсталь" в Мариуполе, где, по сообщениям Минобороны, находятся подконтрольные Киеву силы. Верховный главнокомандующий объяснил свой приказ соображениями сохранения жизни российских военнослужащих.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек был вторым по величине городом республики после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики вернули контроль над городом, а его восточные окраины стали одним из самых горячих мест конфликта на Украине.
Территория Азовстали с коптера после объявления об отмене штурма - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
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РИА Новости сняло "Азовсталь" после решения не штурмовать завод
Седьмого марта 2022 года замкомандира батальона "Восток" ДНР Александр Семенов заявил, что город окружен, началась зачистка отдельных его районов. Официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков 16 апреля сообщил, что от украинской армии, иностранных наемников и неонацистов из полка "Азов" (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) зачищена вся городская территория, а остатки группировки ВСУ заблокированы на "Азовстали".
Россия начала спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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