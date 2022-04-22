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Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении - РИА Новости, 22.04.2022
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Указатель с названием поселка Молодежный, находящегося на линии боевого соприкосновения в Луганской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2022
Обострение ситуации в ДНР и ЛНР
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784916271.html
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении - РИА Новости, 22.04.2022
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении
Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T14:26
2022-04-22T14:26
обострение ситуации в днр и лнр
в мире
ирина верещук
россия
украина
вооруженные силы украины
мариуполь
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал пояснил, что Россия в ответ на утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения, готова в очередной раз предоставить коридоры для их выхода. Для этого российская сторона в любой момент готова ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу."Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно)", - сообщил он.Сигналом к началу гуманитарной акции будут служить поднятые белые флаги со стороны желающих воспользоваться возможностью выйти или сдаться. Всем категориям гарантируется жизнь, безопасность, медицинская помощь. В постоянной готовности находится транспорт для перевозки и кареты скорой медицинской помощи.Данная гуманитарная инициатива действует круглосуточно. Информацию о ней будут передавать по радиоканалам каждые 30 минут, а также немедленно доведут украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
https://radiosputnik.ria.ru/20220422/mariupol-1784896982.html
https://ria.ru/20220422/mariupol-1784903261.html
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в мире, ирина верещук, россия, украина, вооруженные силы украины, мариуполь
14:26 22.04.2022
 
Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении

Минобороны: гражданских из Мариуполя могут эвакуировать и в Россию, и на Украину

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМариуполь после отступления ВСУ
Мариуполь после отступления ВСУ - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Генерал пояснил, что Россия в ответ на утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения, готова в очередной раз предоставить коридоры для их выхода. Для этого российская сторона в любой момент готова ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу.
Телецентр в Мариуполе
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В ДНР доложили о взятии под контроль телецентра в Мариуполе
"Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно)", - сообщил он.
Сигналом к началу гуманитарной акции будут служить поднятые белые флаги со стороны желающих воспользоваться возможностью выйти или сдаться. Всем категориям гарантируется жизнь, безопасность, медицинская помощь. В постоянной готовности находится транспорт для перевозки и кареты скорой медицинской помощи.
Данная гуманитарная инициатива действует круглосуточно. Информацию о ней будут передавать по радиоканалам каждые 30 минут, а также немедленно доведут украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
Статистика по эвакуации из Мариуполя мирных жителей и сдавшихся военных. Минобороны РФ
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Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя
 
Обострение ситуации в ДНР и ЛНРВ миреИрина ВерещукРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныМариуполь
 
 
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