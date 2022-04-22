https://ria.ru/20220422/mariupol-1784916271.html

Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении

Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении - РИА Новости, 22.04.2022

Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении

Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T14:26

2022-04-22T14:26

2022-04-22T14:26

обострение ситуации в днр и лнр

в мире

ирина верещук

россия

украина

вооруженные силы украины

мариуполь

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.Генерал пояснил, что Россия в ответ на утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения, готова в очередной раз предоставить коридоры для их выхода. Для этого российская сторона в любой момент готова ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу."Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно)", - сообщил он.Сигналом к началу гуманитарной акции будут служить поднятые белые флаги со стороны желающих воспользоваться возможностью выйти или сдаться. Всем категориям гарантируется жизнь, безопасность, медицинская помощь. В постоянной готовности находится транспорт для перевозки и кареты скорой медицинской помощи.Данная гуманитарная инициатива действует круглосуточно. Информацию о ней будут передавать по радиоканалам каждые 30 минут, а также немедленно доведут украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.

https://radiosputnik.ria.ru/20220422/mariupol-1784896982.html

https://ria.ru/20220422/mariupol-1784903261.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, ирина верещук, россия, украина, вооруженные силы украины, мариуполь