Россия готова эвакуировать людей из Мариуполя в любом направлении
Минобороны: гражданских из Мариуполя могут эвакуировать и в Россию, и на Украину
Мариуполь после отступления ВСУ. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Российская армия готова обеспечить эвакуацию всех желающих гражданских лиц из близлежащих к "Азовстали" районов Мариуполя как на территорию России, так и на территорию, подконтрольную военным Украины, заявил в пятницу руководитель Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию – начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Генерал пояснил, что Россия в ответ на утверждения украинской стороны о якобы нахождении на "Азовстали" мирного населения, готова в очередной раз предоставить коридоры для их выхода. Для этого российская сторона в любой момент готова ввести "режим тишины" и объявить гуманитарную паузу.
"Доставка гражданского населения осуществляется в любую точку, как на территорию, подконтрольную вооруженным силам Украины, так и в Российскую Федерацию (это решение принимается каждым самостоятельно)", - сообщил он.
Сигналом к началу гуманитарной акции будут служить поднятые белые флаги со стороны желающих воспользоваться возможностью выйти или сдаться. Всем категориям гарантируется жизнь, безопасность, медицинская помощь. В постоянной готовности находится транспорт для перевозки и кареты скорой медицинской помощи.
Данная гуманитарная инициатива действует круглосуточно. Информацию о ней будут передавать по радиоканалам каждые 30 минут, а также немедленно доведут украинской стороне через вице-премьера правительства Украины Ирину Верещук.
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