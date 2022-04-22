https://ria.ru/20220422/mariupol-1784903261.html
Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя
Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя - РИА Новости, 22.04.2022
Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя
Более 143 тысяч мирных жителей и 341 иностранного гражданина удалось эвакуировать из Мариуполя, был осуществлен безопасный вывод 1,8 тысяч украинских военных,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T13:34
2022-04-22T13:34
2022-04-22T20:01
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 143 тысяч мирных жителей и 341 иностранного гражданина удалось эвакуировать из Мариуполя, был осуществлен безопасный вывод 1,8 тысяч украинских военных, сдавшихся в плен, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Благодаря принятым мерам из Мариуполя удалось эвакуировать 143 тысяч 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Мизинцев."Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны", - подчеркнул генерал.По словам Мизинцева, эта статистика "свидетельствует об безосновательности обвинений" властей Украины и стран Запада в адрес ВС РФ и формирований ДНР "в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих"."Эти неприкрытые ложь и обман, распространяемые коллективным Западом с целью дискредитации действий Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, стали практически круглосуточными", - отметил Мизинцев.Достаточно посмотреть материалы на сайте Минобороны РФ, где скрупулезно ведется вся хронология оказания гуманитарной помощи жителям Украины, любой желающий найдет "там все исчерпывающие ответы", резюмировал генерал.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/16/1784950766_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_89dc8eeee83bf625de48c5a87876eb7a.jpg
Статистика по эвакуации из Мариуполя мирных жителей и сдавшихся военных. Минобороны РФ
Заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию
2022-04-22T13:34
true
PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, мариуполь, россия, украина
13:34 22.04.2022 (обновлено: 20:01 22.04.2022)
Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя
Минобороны: из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя и 1844 сдавшихся военных
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 143 тысяч мирных жителей и 341 иностранного гражданина удалось эвакуировать из Мариуполя, был осуществлен безопасный вывод 1,8 тысяч украинских военных, сдавшихся в плен, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"Благодаря принятым мерам из Мариуполя
удалось эвакуировать 143 тысяч 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ
, сдавшихся в плен. Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Мизинцев.
"Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны", - подчеркнул генерал.
По словам Мизинцева, эта статистика "свидетельствует об безосновательности обвинений" властей Украины
и стран Запада в адрес ВС РФ
и формирований ДНР
"в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих".
"Эти неприкрытые ложь и обман, распространяемые коллективным Западом с целью дискредитации действий Вооруженных сил России
в ходе специальной военной операции, стали практически круглосуточными", - отметил Мизинцев.
Достаточно посмотреть материалы на сайте Минобороны РФ, где скрупулезно ведется вся хронология оказания гуманитарной помощи жителям Украины, любой желающий найдет "там все исчерпывающие ответы", резюмировал генерал.