https://ria.ru/20220422/mariupol-1784903261.html

Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя

Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя - РИА Новости, 22.04.2022

Из Мариуполя эвакуировали 143 631 мирного жителя

Более 143 тысяч мирных жителей и 341 иностранного гражданина удалось эвакуировать из Мариуполя, был осуществлен безопасный вывод 1,8 тысяч украинских военных,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:34

2022-04-22T13:34

2022-04-22T20:01

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Более 143 тысяч мирных жителей и 341 иностранного гражданина удалось эвакуировать из Мариуполя, был осуществлен безопасный вывод 1,8 тысяч украинских военных, сдавшихся в плен, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев."Благодаря принятым мерам из Мариуполя удалось эвакуировать 143 тысяч 631 мирного жителя и 341 иностранного гражданина, а также осуществить безопасный вывод 1844 военнослужащих ВСУ, сдавшихся в плен. Всем им сохранены жизни, обеспечена безопасность и оказывается квалифицированная медицинская помощь", - сказал Мизинцев."Все это сделано без какого-либо участия киевских властей, но в отношении граждан их же страны", - подчеркнул генерал.По словам Мизинцева, эта статистика "свидетельствует об безосновательности обвинений" властей Украины и стран Запада в адрес ВС РФ и формирований ДНР "в создании каких-то препятствий выходу мирных жителей и необеспечении условий для сдачи в плен украинских военнослужащих"."Эти неприкрытые ложь и обман, распространяемые коллективным Западом с целью дискредитации действий Вооруженных сил России в ходе специальной военной операции, стали практически круглосуточными", - отметил Мизинцев.Достаточно посмотреть материалы на сайте Минобороны РФ, где скрупулезно ведется вся хронология оказания гуманитарной помощи жителям Украины, любой желающий найдет "там все исчерпывающие ответы", резюмировал генерал.

https://ria.ru/20220422/dezinformatsiya-1784881640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Статистика по эвакуации из Мариуполя мирных жителей и сдавшихся военных. Минобороны РФ Заявление Межведомственного координационного штаба по гуманитарному реагированию 2022-04-22T13:34 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, мариуполь, россия, украина