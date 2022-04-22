https://ria.ru/20220422/mariupol-1784883597.html
Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр
Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр - РИА Новости, 22.04.2022
Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр
Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль телецентр Мариуполя и собираются транслировать российские, а также местные республиканские каналы. Об этом... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:25
2022-04-22T12:25
2022-04-22T14:25
обострение ситуации в днр и лнр
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донецкая народная республика
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запорожская область
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ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль телецентр Мариуполя и собираются транслировать российские, а также местные республиканские каналы. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР."Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР", — говорится в заявлении ведомства.На объект прибыл министр связи ДНР Игорь Халепа. По его словам, инфраструктура позволит распространить сигнал на южную часть республики и территорию Запорожской области.Донецкие власти планируют организовать цифровое вещание, специалисты оценивают технические возможности.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, главной целью которой в Минобороны назвали освобождение Донбасса. Она проходит в несколько этапов, во время первого российские военные, как утверждается, практически ликвидировали боевой потенциал украинских ВВС и ВМС. О начале второй стадии 19 апреля объявил глава МИД Сергей Лавров. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев назвал ее задачами установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, что обеспечит сухопутный коридор в Крым.
https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784811419.html
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Мариупольский телецентр взят под контроль силами ДНР
Силы Донецкой народной республики взяли под контроль телецентр Мариуполя, вещание будет вестись на юг республики и на территорию Запорожья, связисты провели оценку состояния его техники, сообщает Народная милиция ДНР.
2022-04-22T12:25
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РИА Новости
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в мире, донецкая народная республика, мариуполь, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр
12:25 22.04.2022 (обновлено: 14:25 22.04.2022)
Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр
Силы ДНР начнут вещание из Мариупольского телецентра на юг республики и Запорожье