https://ria.ru/20220422/mariupol-1784883597.html

Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр

Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр - РИА Новости, 22.04.2022

Силы ДНР взяли под контроль Мариупольский телецентр

Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль телецентр Мариуполя и собираются транслировать российские, а также местные республиканские каналы. Об этом... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:25

2022-04-22T12:25

2022-04-22T14:25

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ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 22 апр — РИА Новости. Силы Донецкой Народной Республики взяли под контроль телецентр Мариуполя и собираются транслировать российские, а также местные республиканские каналы. Об этом в Telegram-канале сообщила Народная милиция ДНР."Телецентр г. Мариуполь взят под контроль ДНР", — говорится в заявлении ведомства.На объект прибыл министр связи ДНР Игорь Халепа. По его словам, инфраструктура позволит распространить сигнал на южную часть республики и территорию Запорожской области.Донецкие власти планируют организовать цифровое вещание, специалисты оценивают технические возможности.Россия 24 февраля начала военную операцию на Украине, главной целью которой в Минобороны назвали освобождение Донбасса. Она проходит в несколько этапов, во время первого российские военные, как утверждается, практически ликвидировали боевой потенциал украинских ВВС и ВМС. О начале второй стадии 19 апреля объявил глава МИД Сергей Лавров. Исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Рустам Миннекаев назвал ее задачами установление полного контроля над Донбассом и Южной Украиной, что обеспечит сухопутный коридор в Крым.

https://ria.ru/20220421/spetsoperatsiya-1784811419.html

донецкая народная республика

мариуполь

запорожская область

украина

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мариупольский телецентр взят под контроль силами ДНР Силы Донецкой народной республики взяли под контроль телецентр Мариуполя, вещание будет вестись на юг республики и на территорию Запорожья, связисты провели оценку состояния его техники, сообщает Народная милиция ДНР. 2022-04-22T12:25 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, мариуполь, запорожская область, украина, ситуация в днр и лнр