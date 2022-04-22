09:30 22.04.2022 (обновлено: 09:44 22.04.2022)
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 547 человек
Из Мариуполя за сутки эвакуировали 547 человек, включая 91 ребенка
© РИА Новости / Илья ПиталевЛюди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя в селе Безыменное Новоазовского района
Люди в пункте временного размещения эвакуированных из Мариуполя в селе Безыменное Новоазовского района. Архивное фото
ДОНЕЦК, 22 апр – РИА Новости. За сутки из Мариуполя в Безыменное эвакуированы 547 человек, в том числе 91 ребенок, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"За минувшие сутки, с 08:00 21 апреля до 08:00 22 апреля, из Мариуполя в Безыменное Новоазовского района эвакуированы 547 человек, включая 91 ребенка", - отмечается в сообщении в Telegram-канале штаба. Люди находятся в пункте оказания помощи эвакуируемому населению, развернутого силами МЧС ДНР.
Всего за период с 5 марта в Безыменное эвакуированы 21 592 человека, уточнили в штабе.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.