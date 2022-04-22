https://ria.ru/20220422/mantulis-1784882750.html

Умер греческий режиссер Ровирос Мантулис

Умер греческий режиссер Ровирос Мантулис - РИА Новости, 22.04.2022

Умер греческий режиссер Ровирос Мантулис

Известный греческий кинорежиссер и поэт Ровирос Мантулис скончался на 93-м году жизни. Соболезнования направила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:35

2022-04-22T13:35

2022-04-22T13:39

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АФИНЫ, 22 апр – РИА Новости. Известный греческий кинорежиссер и поэт Ровирос Мантулис скончался на 93-м году жизни. Соболезнования направила министр культуры и спорта Греции Лина Мендони.Он умер 21 апреля в парижской больнице, куда был госпитализирован с коронавирусом."Режиссер, поэт, интеллектуал, педагог, обозреватель, Ровирос Мантулис тесно связал свое творчество с новейшей историей Греции, либо фильмами, которые он снял в Греции и за границей, либо многогранной деятельностью в изгнании во Франции во времена диктатуры", — говорит министр культуры Мендони.Она отметила, что Мантулис сотрудничал с великими мировыми художниками, оставив важный след в художественном и документальном кино, а также на общественном телевидении Греции.Мантулис родился в 1929 году в городе Комотини в Западной Фракии. В годы Второй мировой войны он воевал в рядах греческого Сопротивления. Документальные и политические художественные фильмы Мантулиса получили ряд наград. Среди наиболее известных его работ документальные фильмы "Афинский Акрополь", "Люди и Боги", художественные фильмы "Госпожа мэр", "Руки вверх, Гитлер", "Лицом к лицу".Во время хунты черных полковников Мантулис находился в политической эмиграции, работал на французском телевидении, где, в частности, снял документальный фильм о положении в Греции. После падения хунты в 1974 году Мантулис был одним из руководителей государственного греческого телевидения.

https://ria.ru/20220421/kheyfets-1784737405.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, греция, франция, знаменитости