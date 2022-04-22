https://ria.ru/20220422/makron-1784970437.html

Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания

Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания - РИА Новости, 22.04.2022

Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания

Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что вновь переговорит с президентом России Владимиром Путиным в случае своего переизбрания главой государства. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T17:17

2022-04-22T17:17

2022-04-22T17:23

эммануэль макрон

владимир путин

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выборы президента франции — 2022

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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что вновь переговорит с президентом России Владимиром Путиным в случае своего переизбрания главой государства."Я совсем не исключаю, что вновь проведу разговор с Владимиром Путиным...Но сначала я поговорю с президентом Зеленским", - сказал Макрон в эфире телеканала France Inter, говоря о возможных переговорах в случае своего переизбрания президентом страны. По его словам, он не хочет окончательно разрывать отношения с Москвой "хотя бы для того, чтобы попытаться получить гуманитарный доступ в Мариуполь".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.

https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html

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Кирилл Волков

эммануэль макрон, владимир путин, в мире, франция, россия, выборы президента франции — 2022