https://ria.ru/20220422/makron-1784970437.html
Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания
Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания - РИА Новости, 22.04.2022
Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания
Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что вновь переговорит с президентом России Владимиром Путиным в случае своего переизбрания главой государства. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T17:17
2022-04-22T17:17
2022-04-22T17:23
эммануэль макрон
владимир путин
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выборы президента франции — 2022
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ПАРИЖ, 22 апр - РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что вновь переговорит с президентом России Владимиром Путиным в случае своего переизбрания главой государства."Я совсем не исключаю, что вновь проведу разговор с Владимиром Путиным...Но сначала я поговорю с президентом Зеленским", - сказал Макрон в эфире телеканала France Inter, говоря о возможных переговорах в случае своего переизбрания президентом страны. По его словам, он не хочет окончательно разрывать отношения с Москвой "хотя бы для того, чтобы попытаться получить гуманитарный доступ в Мариуполь".Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. Согласно окончательным данным МВД, действующий президент Макрон набрал 27,84% голосов, лидер крайне правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен - 23,15%. Второй тур состоится 24 апреля.
https://ria.ru/20220412/frantsiya-1783020886.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эммануэль макрон, владимир путин, в мире, франция, россия, выборы президента франции — 2022
17:17 22.04.2022 (обновлено: 17:23 22.04.2022)
Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания
Президент Франции Макрон не исключил нового разговора с Путиным в случае переизбрания