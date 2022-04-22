16:25 22.04.2022 (обновлено: 16:36 22.04.2022)
Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС
Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении агентства.
"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку она стремится восстановить регулирующий контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию. В ближайшие недели за этим последуют новые миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты на Украине", - заявил Гросси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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