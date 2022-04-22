https://ria.ru/20220422/magate-1784953631.html

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС - РИА Новости, 22.04.2022

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T16:25

2022-04-22T16:25

2022-04-22T16:36

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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении агентства.Цель миссии - активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной аварии во время военной операции России на Украине.Отмечается, что группа сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля для доставки жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220331/chernobyl-1781182211.html

https://ria.ru/20220421/ukraina-1784790842.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, чернобыльская аэс, магатэ