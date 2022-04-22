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Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС - РИА Новости, 22.04.2022
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Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС
Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС - РИА Новости, 22.04.2022
Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:25
2022-04-22T16:36
в мире
владимир путин
украина
россия
донбасс
чернобыльская аэс
магатэ
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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении агентства.Цель миссии - активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной аварии во время военной операции России на Украине.Отмечается, что группа сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля для доставки жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220331/chernobyl-1781182211.html
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в мире, владимир путин, украина, россия, донбасс, чернобыльская аэс, магатэ
16:25 22.04.2022 (обновлено: 16:36 22.04.2022)
 
Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит ЧАЭС

Глава МАГАТЭ на следующей неделе посетит Чернобыльскую АЭС

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео
Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Вид на четвертый энергоблок Чернобыльской АЭС. Кадр видео. Архивное фото
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ВЕНА, 22 апр - РИА Новости. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси на следующей неделе возглавит миссию экспертов на Чернобыльской АЭС, говорится в заявлении агентства.
Цель миссии - активизировать усилия по предотвращению угрозы ядерной аварии во время военной операции России на Украине.
Изоляционное арочное сооружение над разрушенным в результате аварии 4-м энергоблоком Чернобыльской АЭС - РИА Новости, 1920, 31.03.2022
31 марта, 22:56
МАГАТЭ: Россия передала контроль над ЧАЭС украинскому персоналу
Отмечается, что группа сотрудников МАГАТЭ по ядерной безопасности, физической безопасности и гарантиям будет находиться в Чернобыле с 26 апреля для доставки жизненно важного оборудования и проведения радиологических и других оценок на объекте.
"Присутствие МАГАТЭ в Чернобыле будет иметь первостепенное значение для нашей деятельности по поддержке Украины, поскольку она стремится восстановить регулирующий контроль над АЭС и обеспечить ее безопасную и надежную эксплуатацию. В ближайшие недели за этим последуют новые миссии МАГАТЭ на этот и другие ядерные объекты на Украине", - заявил Гросси.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Вид на саркофаг четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 21.04.2022
21 апреля, 19:47
Киев сообщил МАГАТЭ о регулярной ротации персонала на ЧАЭС
 
В миреВладимир ПутинУкраинаРоссияДонбассЧернобыльская АЭСМАГАТЭ
 
 
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