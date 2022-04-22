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Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки - РИА Новости, 22.04.2022
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Калужская область
https://ria.ru/20220422/lgoty-1784946463.html
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки - РИА Новости, 22.04.2022
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки
Депутаты Калужского заксобрания приняли решение, что регион будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T16:06
2022-04-22T16:06
калужская область
калужская область
экономика
россия
льготы
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КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Депутаты Калужского заксобрания приняли решение, что регион будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях, сообщает пресс-служба заксобрания.В пятницу прошло заседание очередной сессии областного парламента."В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предоставление государственной или муниципальной земли в аренду без проведения торгов, на заседании сессии добавлены проекты по созданию автомобильных газовых заправочных станций", - говорится в сообщении.Спикер заксобрания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что льготы будут стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешёвым и экологически чистым – газомоторным.Еще одним из важных решений, которое приняли на сессии депутаты, стала поддержка льготников, которые еще не воспользовались программой догазификации. Пресс-служба информирует, что депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в домах, не имеющих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В случае использования печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии угольного котла - 7280 рублей."Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале депутаты законодательного собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает выплатами на приобретение топлива", - прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.
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калужская область, экономика, россия, льготы
16:06 22.04.2022
 
Калужская область будет предоставлять льготы на землю под газовые заправки

Калужская область будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкЗаправочные колонки на газозаправочной станции
Заправочные колонки на газозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Заправочные колонки на газозаправочной станции. Архивное фото
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КАЛУГА, 22 апр – РИА Новости. Депутаты Калужского заксобрания приняли решение, что регион будет предоставлять землю под газовые заправки на льготных условиях, сообщает пресс-служба заксобрания.
В пятницу прошло заседание очередной сессии областного парламента.
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"В перечень инвестпроектов, которые могут рассчитывать на предоставление государственной или муниципальной земли в аренду без проведения торгов, на заседании сессии добавлены проекты по созданию автомобильных газовых заправочных станций", - говорится в сообщении.
Спикер заксобрания Геннадий Новосельцев подчеркнул, что льготы будут стимулом к замещению традиционных видов топлива более дешёвым и экологически чистым – газомоторным.
Еще одним из важных решений, которое приняли на сессии депутаты, стала поддержка льготников, которые еще не воспользовались программой догазификации. Пресс-служба информирует, что депутаты проиндексировали размер ежегодной денежной выплаты на приобретение твердого топлива в домах, не имеющих центрального отопления, для граждан льготных категорий. В случае использования печного отопления выплата составит 3640 рублей, при наличии угольного котла - 7280 рублей.
"Напомню, что президентом инициирована программа догазификации. В феврале депутаты законодательного собрания области поддержали увеличение размера выплаты, предоставляемой льготным категориям граждан в качестве компенсации их затрат на газификацию. Она составляет 50 тысяч рублей. Льготные категории граждан, в домах которых пока нет газа, регион поддерживает выплатами на приобретение топлива", - прокомментировал закон Геннадий Новосельцев.
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