https://ria.ru/20220422/lenoblast-1784904960.html

В Ленобласти создадут образовательно-производственный кластер

В Ленобласти создадут образовательно-производственный кластер - РИА Новости, 22.04.2022

В Ленобласти создадут образовательно-производственный кластер

В Ленинградской области будет создан образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил РИА Новости представитель РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T13:48

2022-04-22T13:48

2022-04-22T13:48

ленинградская область

еврохим

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 апр — РИА Новости. В Ленинградской области будет создан образовательно-производственный кластер в рамках федерального проекта "Профессионалитет", сообщил РИА Новости представитель пресс-службы областной администрации.По его словам, соглашение о партнерстве в целях реализации проекта в четверг заключили комитет общего и профессионального образования Ленинградской области, колледжи региона и входящий в компанию "ЕвроХим" завод по производству минеральных удобрений "Фосфорит"."Создание кластера открывает большие возможности для наших ленинградских ребят. Сразу шесть ведущих колледжей региона объединяются вместе с профессионалами "ЕвроХима", чтобы дать студентам самое современное образование, обучить лучшим практикам. Наши выпускники будут обладать необходимыми знаниями, чтобы сразу после колледжей приступить к работе на предприятиях химической отрасли", – отметил заместитель председателя правительства Ленинградской области по социальным вопросам Николай Емельянов.В пресс-службе напомнили, что ранее заявка Ленинградской области на участие в проекте была признана министерством просвещения РФ победителем в конкурсе. Региону будет выделена федеральная субсидия в размере до 100 миллионов рублей. Кроме того, на создание образовательно-производственного кластера 20 миллионов рублей будет направлено администрацией Ленинградской области, и столько же – компанией "ЕвроХим".

https://ria.ru/20220421/lenoblast-1784672170.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

еврохим, россия