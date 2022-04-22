https://ria.ru/20220422/lenin-1784884396.html

Песков не стал раскрывать отношение Кремля к теме захоронения тела Ленина

Песков не стал раскрывать отношение Кремля к теме захоронения тела Ленина - РИА Новости, 22.04.2022

Песков не стал раскрывать отношение Кремля к теме захоронения тела Ленина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать отношение Кремля к идее о захоронении тела Владимира Ленина, находящегося в мавзолее в Москве,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T12:27

2022-04-22T12:27

2022-04-22T12:27

владимир ленин (владимир ульянов)

россия

дмитрий песков

общество

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал раскрывать отношение Кремля к идее о захоронении тела Владимира Ленина, находящегося в мавзолее в Москве, во время общения с журналистами он оставил соответствующий вопрос без комментария."Оставляю без ответа этот вопрос. Тема не имеет отношения к нашему брифингу", - сказал Песков в пятницу во время общения с журналистами.Двадцать второго апреля исполнилось 152 года со дня рождения Ленина.

https://ria.ru/20220419/lenin-1784225742.html

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Владимир Лаврентьев

владимир ленин (владимир ульянов), россия, дмитрий песков, общество