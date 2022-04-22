17:02 22.04.2022 (обновлено: 17:10 22.04.2022)
ОНФ предложил централизовать закупки дорогостоящих лекарств
Общероссийский народный фронт предложил централизовать закупки дорогостоящих препаратов
Учредительный съезд ОНФ. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил централизовать закупки дорогостоящих препаратов для больных редкими заболеваниями, что это поможет уйти от неэффективной траты бюджетных средств и позволит перераспределять закупленные лекарства между пациентами в регионы, говорится в сообщении пресс-службы движения.
"Централизация закупок дорогостоящих препаратов для лечения орфанных заболеваний позволит: выровнять уровень доступности терапии для жителей разных регионов, обеспечить дополнительный контроль стабильности лекарственного обеспечения редких пациентов со стороны федерального центра и, главное, снизить совокупную финансовую нагрузку на систему здравоохранения. Опыт централизованных закупок в рамках Программы 14 ВЗН, программ лекобеспечения пациентов с ВИЧ, туберкулезом показывает, что крупные централизованные закупки позволяют достигать значимо меньших закупочных цен на лекарства по сравнению с самостоятельными закупками регионов - по отдельным позициям экономия может достигать 30%", – сказал эксперт Бюро расследований Народного фронта, эксперт Всероссийского союза пациентов Алексей Федоров, которого цитирует пресс-служба.
Так, в ОНФ пояснили, что общая при закупке "Екатеринбургским клиническим перинатальным центром" 264 единиц препарата для остановки кровотечений и профилактики их развития при проведении хирургических вмешательств и ценой почти 19,5 тыс руб за единицу, общая стоимость составила более 5,1 млн рублей. По данным закупок "Федерального центра планирования и организации лекарственного обеспечения граждан" Минздрава России при централизованной закупке стоимость этого препарата составляет 13,4 тыс рублей, и экономия могла составить 1,6 млн рублей, подчеркнули в ОНФ.
"Лидер Народного фронта, президент России Владимир Путин поручил в течение 10 лет свести к минимуму распространение гепатита С, не снижать уровень региональных расходов на закупку препаратов, медизделий и средств для реабилитации для детей с хроническими жизнеугрожающими, в том числе орфанными, заболеваниями. Большинство экспертов уверены, что централизация закупок позволит эффективно выполнить эти задачи. Кроме того, с большей вероятностью при таком подходе закупки в принципе состоятся и на них придут поставщики. С учетом сложностей, которые возникают сейчас в логистике и внешней торговле – этот шаг давал бы больше гарантий, что не будет срыва в поставках лекарств, не пострадают пациенты. Мы направим предложение в Минздрав России и министерство финансов, а также запросим мнение регионов по возможному перечню заболеваний и препаратов для централизации", – заключил руководитель Бюро расследований Народного фронта Валерий Алексеев.