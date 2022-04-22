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Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 22.04.2022
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Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути
Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 22.04.2022
Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути
Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T06:57
2022-04-22T06:59
россия
арктика
экономика
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском заводе" в 2028 и 2030 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В Минпромторге также отметили, что, учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов "Якутия" и "Чукотка" ведется в соответствии с графиком строительства, утвержденным "Атомфлотом". Сроки передачи - 2024 и 2026 год соответственно.В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.В состав российского атомного ледокольного флота сейчас входят два ледокола проекта 22220: головной "Арктика" и "Сибирь". Следующим будет сдан "Урал", как уточняли в Минпромторге РФ, до конца 2022 года.
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россия, арктика, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
06:57 22.04.2022 (обновлено: 06:59 22.04.2022)
 
Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути

Минпромторг поддержал предложение "Росатома" о строительстве двух ледоколов для Севморпути

© РИА Новости / Соломон Лулишов / Перейти в фотобанкСеверный морской путь
Северный морской путь - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Соломон Лулишов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском заводе" в 2028 и 2030 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
"Минпромторг России поддерживает предложение "Росатома" о строительстве двух дополнительных 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22220. Эти заказы могут быть размещены на АО "Балтийский завод" и переданы заказчику в 2028 и 2030 годах", - рассказали в министерстве.
В Минпромторге также отметили, что, учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов "Якутия" и "Чукотка" ведется в соответствии с графиком строительства, утвержденным "Атомфлотом". Сроки передачи - 2024 и 2026 год соответственно.
В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.
Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.
В состав российского атомного ледокольного флота сейчас входят два ледокола проекта 22220: головной "Арктика" и "Сибирь". Следующим будет сдан "Урал", как уточняли в Минпромторге РФ, до конца 2022 года.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.04.2022
13 апреля, 14:32
Путин поручил утвердить сводный план развития Севморпути до 2035 года
 
РоссияАрктикаЭкономикаМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
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