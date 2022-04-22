https://ria.ru/20220422/ledokoly-1784834372.html

Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути

Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути - РИА Новости, 22.04.2022

Минпромторг поддержал строительство двух ледоколов для Севморпути

Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T06:57

2022-04-22T06:57

2022-04-22T06:59

россия

арктика

экономика

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Минпромторг РФ поддерживает предложение "Росатома" о двух дополнительных атомных ледоколах проекта 22220 для Севморпути, они могут быть построены на "Балтийском заводе" в 2028 и 2030 годах, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.В Минпромторге также отметили, что, учитывая высокую степень локализации основного комплектующего оборудования, создание атомных ледоколов "Якутия" и "Чукотка" ведется в соответствии с графиком строительства, утвержденным "Атомфлотом". Сроки передачи - 2024 и 2026 год соответственно.В конце марта премьер-министр Михаил Мишустин отмечал, что в условиях антироссийских санкций очень важно не прекращать развитие Северного морского пути.Атомные ледоколы проекта 22220 мощностью 60 МВт на данный момент являются самыми большими и мощными в мире. Они нужны для обеспечения российского лидерства в Арктике. Длина судна - 173,3 метра, ширина - 34 метра, водоизмещение - 33,5 тысячи тонн. Эти ледоколы смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая лед толщиной до трех метров. Они будут обеспечивать проводку судов с углеводородным сырьем с месторождений Ямальского, Гыданского полуостровов и с шельфа Карского моря на рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона.В состав российского атомного ледокольного флота сейчас входят два ледокола проекта 22220: головной "Арктика" и "Сибирь". Следующим будет сдан "Урал", как уточняли в Минпромторге РФ, до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220413/sevmorput-1783324041.html

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Максим Горбачев

россия, арктика, экономика, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)