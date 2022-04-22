https://ria.ru/20220422/kurily-1784833927.html

Токио обозначил южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

Токио обозначил южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией - РИА Новости, 22.04.2022

Токио обозначил южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за этот год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T06:39

2022-04-22T06:39

2022-04-22T07:34

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за этот год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией."Синяя книга" была представлена правительству Японии министром иностранных дел Ёсимасой Хаяси. В ней впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов остается одной и той же десятилетиями, формулировки "Синей книги по дипломатии" меняются в зависимости от "температуры" российско-японских отношений. Токио ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы несколько пакетов санкций.Как заявил ранее РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, появление формулировки об "оккупации" южных Курил Россией в "Синей книге по дипломатии" связано с продолжающейся политикой давления США на своих партнеров в попытке повлиять на Россию.Мирный договор и санкцииОтношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году Советский Союз и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав Советского Союза по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.Москва ранее в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио из-за спецоперации на Украине заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе."Исторически оправдано"Решение отказаться об обсуждения мирного договора с Японией "исторически оправдано", заявил ранее зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев."В контексте судьбы Курильских островов это решение – исторически оправданное, назревшее и справедливое. Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер", — написал он в своем Telegram-канале.Замглавы Совбеза напомнил, что после принятия поправок в российскую конституцию там появилось прямое указание, что "территории нашей страны не подлежат отчуждению". В этой связи, отметил он, "вопрос закрыт". Медведев также отметил, что переговоры утратили смысл, поскольку Япония, как считает он, несамостоятельна."Сами японцы вслед за США, показав себя "гордыми независимыми самураями", ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно", — заключил Медведев.Специальная операция на УкраинеРоссия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220419/zayavleniya-1784256464.html

https://ria.ru/20220323/sanktsii-1779521892.html

https://ria.ru/20220331/yaponiya-1781008046.html

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в мире, алексей чепа, дмитрий медведев, владимир путин, япония, россия, украина, госдума рф, курильские острова