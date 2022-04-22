https://ria.ru/20220422/kurily-1784829768.html

Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией - РИА Новости, 22.04.2022

Япония обозначила южные Курилы как "незаконно оккупированные" Россией

Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за этот год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:31

2022-04-22T03:31

2022-04-22T07:39

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ТОКИО, 22 апр – РИА Новости. Япония впервые с 2003 года официально обозначила в "Синей книге по дипломатии" за этот год "северные территории" (так в стране называют южные Курилы) как "незаконно оккупированные" Россией.Ежегодный доклад представлен МИД Японии на заседании правительства в пятницу, сообщило агентство Киодо.В Синей книге за этот год впервые с 2011 года также появилось определение, что острова являются "принадлежащей Японии территорией".Несмотря на то, что в целом позиция Японии в отношении островов десятилетиями остается одной и той же, формулировки "Синей книги по дипломатии" меняются в зависимости от "температуры" российско-японских отношений. Так, если в 2018 году в докладе было определение, что острова принадлежат Японии, то в "Синей книге" от 2019 года оно исчезло и было заменено тезисом о том, что две страны под руководством своих лидеров работают над разрешением территориального вопроса. В 2020 году после резкой критики такой формулировки возвращается определение островов как территорий, "на которые распространяется суверенитет Японии". В 2021 году в докладе сохранилось это же определение.Токио ранее в ответ на российскую спецоперацию на Украине ввел против Москвы несколько пакетов санкций. В частности, исключил Россию из режима наибольшего благоприятствования в торговле и ввел запрет на экспорт с 18 марта 275 товаров, включая полупроводники, радары, сенсоры, лазеры, средства связи, записывающие устройства и их компоненты, программное обеспечение, комплектующие для тракторов, газотурбинные двигатели для самолетов и их комплектующие, оборудование для нефтепереработки. С 5 апреля в Россию также запретят экспорт предметов роскоши, включая автомобили и драгоценности.В 2018 году в Сингапуре по итогам встречи на высшем уровне между лидерами России и Японии японский премьер-министр заявил, что стороны договорились ускорить переговорный процесс по мирному договору на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. На прошлой неделе Москва в качестве ответной меры на недружественные шаги Токио заявила об отказе от ведения переговоров по мирному договору, прекращении безвизовых поездок граждан Японии на южные Курильские острова и выходе из диалога о налаживании совместной хозяйственной деятельности в регионе.Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Серьезное противодействие возникло со стороны США, которые пригрозили, что, если Япония согласится на передачу ей только двух из четырех островов, это скажется на процессе возвращения Окинавы под японский суверенитет (Соглашение о возвращении Окинавы Японии вступило в силу в 1972 году). Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет России над ними сомнению не подлежит.

https://ria.ru/20220321/kurily-1779326282.html

https://ria.ru/20220328/protest-1780449409.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220322/medvedev-1779417615.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

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