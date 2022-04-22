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В РПЦ отреагировали на идею запретить покупку освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/kulichi-1784879385.html
В РПЦ отреагировали на идею запретить покупку освященных куличей
В РПЦ отреагировали на идею запретить покупку освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022
В РПЦ отреагировали на идею запретить покупку освященных куличей
Покупка освященных куличей не заменяет посещение храма и молитву на праздник Воскресения Христова, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T12:12
2022-04-22T12:23
религия
виталий милонов
максим первозванский
русская православная церковь
госдума рф
пасха
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Покупка освященных куличей не заменяет посещение храма и молитву на праздник Воскресения Христова, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил ограничить продажу освященных куличей, чтобы мотивировать людей приходить в храм, где освящение и совершается. Иначе, по его словам, "покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью". При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима."Считаем, что попытки подмены посещения храма в пасхальные дни покупкой освященных куличей действительно составляет проблему. Человек, думающий, что праздник Пасхи заключается в покупке кулича и яиц находится в духовной иллюзии и лишает себя радости соучастия в праздничном богослужении и таинствах Церкви", - сказал Кипшидзе.Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово в Русской православной церкви в 2022 году встретят 24 апреля. Пасхальное богослужение совершается в храмах в ночь с 23 на 24 апреля, начинается, оно, как правило, за 30-45 минут до полуночи. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, освящать можно любые продукты, но это скорее не освящение, а благословение на пасхальную трапезу, которое предполагает, среди прочего, совместную молитву, а не только окропление кулича святой водой. По традиции, на Пасху освящение еды в храмах совершает духовенство в субботу днем, накануне праздника. Также священники советуют подготовиться к Пасхе (для этого в Церкви установлен Великий пост с его особыми богослужениями, молитвами и ограничениями в еде и развлечениях), а непосредственно перед праздником – исповедоваться. Сделать это советуют по возможности заранее, так как накануне праздника в храмах традиционно многолюдно.
https://ria.ru/20220422/kulichi-1784829883.html
https://ria.ru/20220419/paskha-1784313598.html
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виталий милонов, максим первозванский, русская православная церковь, госдума рф, пасха
12:12 22.04.2022 (обновлено: 12:23 22.04.2022)
 
В РПЦ отреагировали на идею запретить покупку освященных куличей

Покупка освященных куличей не заменяет посещение службы на Пасху, заявили в РПЦ

© РИА Новости / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкПроизводство куличей к Пасхе
Производство куличей к Пасхе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Производство куличей к Пасхе . Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Покупка освященных куличей не заменяет посещение храма и молитву на праздник Воскресения Христова, заявил РИА Новости зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.
Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов в разговоре с РИА Новости предложил ограничить продажу освященных куличей, чтобы мотивировать людей приходить в храм, где освящение и совершается. Иначе, по его словам, "покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью". При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима.
Выпечка куличей к православной Пасхе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
03:33Религия
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
"Считаем, что попытки подмены посещения храма в пасхальные дни покупкой освященных куличей действительно составляет проблему. Человек, думающий, что праздник Пасхи заключается в покупке кулича и яиц находится в духовной иллюзии и лишает себя радости соучастия в праздничном богослужении и таинствах Церкви", - сказал Кипшидзе.
Главный христианский праздник - Пасху или Воскресение Христово в Русской православной церкви в 2022 году встретят 24 апреля. Пасхальное богослужение совершается в храмах в ночь с 23 на 24 апреля, начинается, оно, как правило, за 30-45 минут до полуночи. Утром во многих храмах проходит литургия, а вечером в воскресенье - еще одно короткое богослужение. Но пасхальное торжество продолжается всю неделю после 24 апреля – ее называют Светлой. Каждый день в храмах проходят праздничные богослужения с крестным ходом.
Как отмечал ранее в беседе с РИА Новости известный православный миссионер, клирик храма Сорока Севастийских мучеников в Спасской слободе протоиерей Максим Первозванский, освящать можно любые продукты, но это скорее не освящение, а благословение на пасхальную трапезу, которое предполагает, среди прочего, совместную молитву, а не только окропление кулича святой водой. По традиции, на Пасху освящение еды в храмах совершает духовенство в субботу днем, накануне праздника. Также священники советуют подготовиться к Пасхе (для этого в Церкви установлен Великий пост с его особыми богослужениями, молитвами и ограничениями в еде и развлечениях), а непосредственно перед праздником – исповедоваться. Сделать это советуют по возможности заранее, так как накануне праздника в храмах традиционно многолюдно.
Пасхальный кулич с буквой Z в магазине Чайка в Шадринске в Курганской области - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 15:16Религия
РПЦ предостерегла от нанесения на куличи символов в поддержку спецоперации
 
РелигияВиталий МилоновМаксим ПервозванскийРусская православная церковьГосдума РФПасха
 
 
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