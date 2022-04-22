https://ria.ru/20220422/kulichi-1784829883.html

Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

Милонов предложил запретить продажу освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022

Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T03:33

2022-04-22T03:33

2022-04-22T05:19

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" пасхальных угощений.В 2022 году Пасха будет отмечаться православными христианами 24 апреля.При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима. "Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно", - добавил парламентарий."И я бы предусмотрел "оградительные" меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому", - подчеркнул Милонов.

https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html

россия

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