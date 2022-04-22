https://ria.ru/20220422/kulichi-1784829883.html
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:33
2022-04-22T03:33
2022-04-22T05:19
религия
россия
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784707931_0:247:3202:2048_1920x0_80_0_0_ad21ccb50c3f98b04072b09295ba5bc3.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" пасхальных угощений.В 2022 году Пасха будет отмечаться православными христианами 24 апреля.При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима. "Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно", - добавил парламентарий."И я бы предусмотрел "оградительные" меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому", - подчеркнул Милонов.
https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/15/1784707931_203:0:2934:2048_1920x0_80_0_0_e4f99fb9c6f5a21f72991eb469703e90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество
03:33 22.04.2022 (обновлено: 05:19 22.04.2022)
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Депутат Госдумы Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" пасхальных угощений.
В 2022 году Пасха будет отмечаться православными христианами 24 апреля.
"Считаю, что продажу "освященных куличей" необходимо сократить. Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью", — рассказал РИА Новости Милонов.
При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима. "Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно", - добавил парламентарий.
"И я бы предусмотрел "оградительные" меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому", - подчеркнул Милонов.