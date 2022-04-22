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Милонов предложил запретить продажу освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022
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Религия
https://ria.ru/20220422/kulichi-1784829883.html
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей - РИА Новости, 22.04.2022
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T03:33
2022-04-22T05:19
религия
россия
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" пасхальных угощений.В 2022 году Пасха будет отмечаться православными христианами 24 апреля.При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима. "Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно", - добавил парламентарий."И я бы предусмотрел "оградительные" меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому", - подчеркнул Милонов.
https://ria.ru/20220420/osvyaschenie-1784522203.html
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россия, общество
03:33 22.04.2022 (обновлено: 05:19 22.04.2022)
 
Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

Депутат Госдумы Милонов предложил запретить продажу освященных куличей

© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкВыпечка куличей к православной Пасхе
Выпечка куличей к православной Пасхе - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Выпечка куличей к православной Пасхе. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить продажу освященных куличей, чтобы граждане сами ходили в церковь и не пропускали "таинство обряда освящения" пасхальных угощений.
В 2022 году Пасха будет отмечаться православными христианами 24 апреля.

"Считаю, что продажу "освященных куличей" необходимо сократить. Получается, что, покупая кулич, который как-то кто-то где-то промышленным способом освятил, ты приобретаешь пакет духовных услуг, и необходимость посетить храм перед Пасхой перестает уже быть необходимостью", — рассказал РИА Новости Милонов.

При этом он отметил, что в отдаленных поселках или деревнях или там, где физически нет возможности добраться до церкви, продажа освященного кулича или освященных яиц оправдана и даже необходима. "Но в крупных городах, где нет проблемы с тем, чтобы посетить храм и совершить таинство обряда освящения куличей — это неправильно", - добавил парламентарий.
"И я бы предусмотрел "оградительные" меры по ограничению продажи таких куличей. Пускай куличи продаются свободно, но освящать их необходимо самому", - подчеркнул Милонов.
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