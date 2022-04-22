https://ria.ru/20220422/krym-1784951320.html
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году - РИА Новости, 22.04.2022
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году
Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:20
2022-04-22T19:20
2022-04-22T19:20
туризм
туризм
михаил мишустин
россия
новости - туризм
туристы
отели
отдых на море
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155699/48/1556994841_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ce9966154a3bc5a44381794feedb79c0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, для Крыма этот проект означает дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, республике на эти цели положено 300 миллионов рублей.
https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155699/48/1556994841_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3f9ff6f93cc3f3b2bf8068539946a5a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, михаил мишустин, россия, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году
В 2022 году в Крыму планируют построить четыре первых легковозводимых модульных отеля
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Есть высокие шансы, что в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные красивые современные гостиницы", — сказал журналистам Волченко.
По его словам, для Крыма этот проект означает дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, республике на эти цели положено 300 миллионов рублей.