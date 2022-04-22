https://ria.ru/20220422/krym-1784951320.html

Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году

Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году - РИА Новости, 22.04.2022

Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году

Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова,... РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T19:20

2022-04-22T19:20

2022-04-22T19:20

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, для Крыма этот проект означает дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, республике на эти цели положено 300 миллионов рублей.

https://ria.ru/20220407/oteli-1782323185.html

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Лана Баева

туризм, михаил мишустин, россия, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море