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Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году - РИА Новости, 22.04.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220422/krym-1784951320.html
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году - РИА Новости, 22.04.2022
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году
Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова,... РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T19:20
2022-04-22T19:20
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михаил мишустин
россия
новости - туризм
туристы
отели
отдых на море
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.По его словам, для Крыма этот проект означает дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения.Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, республике на эти цели положено 300 миллионов рублей.
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туризм, михаил мишустин, россия, новости - туризм, туристы, отели, отдых на море
19:20 22.04.2022
 
Новые модульные отели могут появиться в Крыму уже в 2022 году

В 2022 году в Крыму планируют построить четыре первых легковозводимых модульных отеля

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту
Вид на Ялту - РИА Новости, 1920, 22.04.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр — РИА Новости. Первые четыре легковозводимых модульных отеля могут быть построены в Крыму уже в текущем году, они появятся на западе, востоке и южном берегу полуострова, сообщил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.
"Есть высокие шансы, что в этом году, согласно распоряжению, наших туристов будут принимать новые модульные красивые современные гостиницы", — сказал журналистам Волченко.
По его словам, для Крыма этот проект означает дополнительные рабочие места, обустройство общественных курортных пространств и новые точки притяжения.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что правительство РФ выделит четыре миллиарда рублей 19 регионам на строительство быстровозводимых отелей. Как отметил глава Крыма Сергей Аксенов, республике на эти цели положено 300 миллионов рублей.
Девушка с чемоданом - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
7 апреля, 17:12Туризм
В России потратят четыре миллиарда рублей на строительство модульных отелей
 
ТуризмТуризмМихаил МишустинРоссияНовости - ТуризмтуристыОтелиотдых на море
 
 
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