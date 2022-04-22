https://ria.ru/20220422/krushenie-1784875265.html
При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек
При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.04.2022
При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек
Запорожская областная военная администрация сообщила, что при крушении Ан-26 один человек погиб и двое пострадали. РИА Новости, 22.04.2022
2022-04-22T11:56
2022-04-22T11:56
2022-04-22T12:33
в мире
украина
ан-26
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запорожская областная военная администрация сообщила, что при крушении Ан-26 один человек погиб и двое пострадали."На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет зацепил электроопору, в результате чего загорелся двигатель", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.
https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ан-26
11:56 22.04.2022 (обновлено: 12:33 22.04.2022)
При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек
При крушении украинского самолета Ан-26 в Вольнянском районе Запорожья погиб человек
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запорожская областная военная администрация сообщила, что при крушении Ан-26 один человек погиб и двое пострадали.
"На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет зацепил электроопору, в результате чего загорелся двигатель", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.
Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26
упал в Вольнянском районе Запорожской области
.