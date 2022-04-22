https://ria.ru/20220422/krushenie-1784875265.html

При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек

При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек - РИА Новости, 22.04.2022

При крушении Ан-26 в Запорожской области погиб человек

Запорожская областная военная администрация сообщила, что при крушении Ан-26 один человек погиб и двое пострадали. РИА Новости, 22.04.2022

2022-04-22T11:56

2022-04-22T11:56

2022-04-22T12:33

в мире

украина

ан-26

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Запорожская областная военная администрация сообщила, что при крушении Ан-26 один человек погиб и двое пострадали."На данный момент известно об одном погибшем и двух раненых. Количество членов экипажа и причины падения выясняются. По предварительной и пока не подтвержденной информации, самолет зацепил электроопору, в результате чего загорелся двигатель", - говорится в сообщении в Telegram-канале администрации области.Утром в пятницу Запорожская областная военная администрация сообщила, что украинский военно-транспортный самолет Ан-26 упал в Вольнянском районе Запорожской области.

https://ria.ru/20220420/samolet-1784462938.html

украина

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, ан-26